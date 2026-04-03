王毅與歐盟外交代表通話　呼籲為中東停火營造條件

2026年4月2日，中共中央政治局委員、外交部長王毅應約同歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯通電話。王毅表示，當前國際形勢動盪不安，停火止戰是國際社會強烈呼聲，也是解決霍爾木茲海峽安全通航的治本之策。



卡拉斯介紹了對中東局勢的看法，讚賞中方為緩和局勢積極開展外交斡旋，包括中國和巴基斯坦最新發表的關於恢復海灣和中東地區和平穩定的五點倡議。歐方沒有參與這場戰事，但遭到波及影響，希望盡快推動戰事降級，恢復對話談判。歐方支持聯合國開展人道主義行動，保護平民和非軍事目標安全，也將全力確保霍爾木茲海峽開放通航。

圖為2026年3月11日，在美以與伊朗發生衝突之際，一艘貨船在靠近霍爾木茲海峽的波斯灣航行。（Reuters）

王毅表示，當前國際形勢動盪不安，中歐加強溝通交流，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，這是雙方的共同責任。王毅闡述了對中東局勢的原則立場，表示中巴五點倡議反映了廣泛國際共識，核心是停止敵對行動、儘快開啟和談、確保非軍事目標安全、確保航道安全、確保聯合國憲章首要地位。停火止戰是國際社會強烈呼聲，也是解決霍爾木茲海峽安全通航的治本之策。各方應為此匯集更多共識，營造必要條件。聯合國安理會的行動應着眼於緩局降溫，而不是給未經授權的軍事行動披上合法外衣，更不能進一步激化矛盾，導致衝突升級。中方願同歐方保持溝通合作，推動儘早止戰，恢復地區和平。

雙方還就中歐關係交換意見。王毅表示，中國的發展是歐洲的機遇，歐洲面臨的挑戰不是來自中國，保護主義提升不了競爭力，與中國脫鈎就是與機遇脫鈎。希望歐方樹立全面、客觀的對華認知，維護好中歐關係正確發展方向。卡拉斯表示，歐方視中國為重要合作夥伴，不尋求同中方脫鈎，期待雙方保持對話溝通。