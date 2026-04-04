耶穌受難日｜良十四世完成苦路遊行　32年來再有教宗完成此舉

天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）在羅馬鬥獸場舉行的耶穌受難日苦路（Good Friday Via Crucis）儀式中，親自背負一座木製十字架，走完了象徵耶穌受難過程的14處苦路全程，是自1994年來首位完成此舉的教宗。



美媒4月4日報道，這位首位美國籍教宗在儀式前表示，此舉將是一個重要記號，因教宗是當今世界的靈性領袖，其聲音向世人傳達「基督仍在受苦」的訊息，而他將此苦難置於祈禱中。

圖為2026年4月3日，教宗良十四世（Pope Leo XIV）在羅馬鬥獸場舉行的耶穌受難日苦路（Good Friday Via Crucis）儀式中，背負一座木製十字架，走完了象徵耶穌受難過程的14處苦路全程，是數十年來首位完成此舉的教宗。（Reuters）

儀式歷時約一小時，教宗在兩名持火炬者陪同下，從鬥獸場內開始，穿過場外群眾，最後登上帕拉蒂尼山（Palatine Hill）進行降福。

報道提到，已故教宗若望保祿二世（John Paul II）曾自1979年起都會在耶穌受難節當天完成整個苦路遊行，直到1995年因傷而參與部分路段；另一已故教宗本篤十六世

現場約有3萬名信眾參與。儀式中誦讀的默想文由前聖地守護人巴頓神父（Rev. Francesco Patton）特別準備，其中強調擁有權柄者須向天主為其行使權力的方式負責，包括「審判的權力、發動或結束戰爭的權力、煽動暴力或和平的權力、激起復仇或修和之慾望的權力」。

圖為2026年4月3日，在意大利羅馬，人們聚集在鬥獸場外，參加由教宗良十四世主持的耶穌受難日苦路遊行。(Reuters)

教宗近期已多次針對美伊戰爭等衝突公開發言，呼籲和平與對話。