伊朗局勢｜教宗良十四世：和平穩定無法通過互相威脅或武器來實現

中東局勢惡化，以色列協同美國對伊朗境內軍事設施發動大規模空襲，為當地帶來巨大損失之際，天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）在社交平台發文，呼籲各方保持克制，稱在美以對伊朗發動襲擊的背景下，「穩定與和平無法通過『相互威脅』或『武器』來實現」。



教宗良十四世在帖文中稱深切關注近期中東與伊朗局勢，強調穩定與和平「只能通過合理、誠懇和負責任的對話來實現」，批評衝突中使用的武器是散播破壞、痛苦和死亡。

他還懇切呼籲有關各方「在面對潛在發生巨大災難的可能性」時，承擔道德責任，「在暴力螺旋擴展成無法逾越的深淵之前，停止其進一步擴散」，應該通過外交斡旋以達致和平，「並且願渴望建立在正義基礎上的和平生活的民眾福祉得到維護」。

教宗良十四世今次表態正值一系列地區襲擊事件發生後，伊朗最高領導人哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）在日前的襲擊中身亡，另有一所伊朗學校遭襲至少165人身亡。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，襲擊可能會「持續一整個星期」，取決於地面情況。