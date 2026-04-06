德國新法：45歲以下男性長期境外停留　或需軍方批准

據英國廣播公司（BBC）和德國《柏林日報》報道，根據德國《兵役制度現代化法》，年齡在17至45歲之間的德國男性若要長期在境外停留，可能需要獲得軍方批准。該法律已於2026年1月1日生效，旨在在俄羅斯開展特別軍事行動帶來威脅的情況下加強防禦能力。



這一影響數百萬德國男性的規定此前並未引起注意，直到德國《法蘭克福評論報》4月3日發布了相關報道。

據報道，自2026年1月1日起，所有年齡在17至45歲之間的德國男性公民如果想離開德國超過三個月，無論是出國學習、工作還是長途旅行，必須獲得德國聯邦國防軍招募中心的批准。

BBC稱，在其獲得的聲明中，德國國防部發言人證實了這一點，並表示該規定旨在「確保建立一個可靠且有參考價值的兵役檔案」，「在緊急情況下，我們必須知道哪些人可能在境外長期停留」。

聲明承認，這一規定對年輕人的影響可能是深遠的，並表示，正在制定有關豁免的規定，「部分是為了避免不必要的官僚制度」。

2024 年 3 月 4 日，波蘭 Korzeniewo，北約演習期間，德國士兵用「豺狼」戰車運送英國士兵穿越維斯瓦河 (REUTERS)。

據悉，《兵役制度現代化法》源自德國1956年的《徵兵法》，該法律已多次修訂，最近一次是在2025年12月。在最新修訂之前，該規定僅在德國處於防禦或動員狀態時適用。

報道指出，根據現行法律，此類申報通常會被批准，但如果未在出境前獲得批准，會產生什麼後果，沒有明確答案。

此外，《兵役制度現代化法》提出了到2035年將現役人員規模從約18萬擴大至26萬的計劃。

2025年12月，德國議會投票通過引入志願兵役，這意味着，從2026年1月起，所有18歲德國公民將收到一份問卷，詢問他們是否有意加入武裝部隊。從2027年7月起，他們還必須接受體檢，以確定一旦爆發戰爭是否具備服兵役的資格。女性可以自願參軍，但根據德國憲法，她們不能被強制服兵役。

儘管該計劃是以志願服役為主，但如果安全形勢惡化或志願者數量不足，可能會考慮某種形式的強制兵役。

據報道，該法律在德議會通過時，許多年輕人參與了抗議活動。

2011年，德國暫停施行多年的義務兵役制。現任德國總理默茨已承諾，將德國聯邦國防軍重建為歐洲最強大的常規軍隊，以應對其政府所描述的歐洲更加危險的安全環境。

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