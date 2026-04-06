伊朗拒臨時停火提10項條款　特朗普：伊方回應意義重大但未夠好

撰文：蕭通
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伊朗媒體4月6日報道，伊朗就美國提出的結束戰爭提議作出回應，內容回應包含10項條款。伊朗拒絕臨時停火，強調必須永久結束衝突。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月6日表示，為伊朗設定4月7日的最後達成協議期限為「最終」，不會再有改動。他表示，伊朗的提案意義重大，但還不夠好，又指伊朗沒有把握他給予機會來結束戰事。他重申，如果伊朗不投降，美國將打擊其基礎建設。

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美媒：美官員指伊朗「要求過高」

據伊朗伊斯蘭共和國通訊社報道，伊朗通過巴基斯坦回擊美國，當中包含10項條款，重點包括：強調必須根據伊朗的關切實現永久結束戰爭；結束地區衝突、制定霍爾木茲海峽安全通行協議、戰後重建，及解除對伊朗的制裁等。

美國Axios引述美國官員稱，美國已收到伊朗關於結束戰爭的10點回應，但認為內容「要求過高」，尚不清楚它是否有利於推動外交解決。

伊朗Press TV報道，伊朗拒絕美國停火提案的決定，是在伊朗西部和中部近期一系列事件之後作出的，包括美國直升機空降作戰的失敗，這進一步鞏固了伊朗的優勢。

圖為2026年4月5日，伊朗德黑蘭一份報章的頭版，刊登了美國總統特朗普（Donald Trump ）的照片。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

特朗普稱最後期限不會再改　伊朗新團隊似乎較聰明

特朗普此前警告，如果伊朗不能在7日晚達成協議，美軍將對伊朗基礎設施發動大規模攻擊。他6日出席在白宮南草坪的復活節滾彩蛋活動時稱，如果伊朗採取必要的行動，戰爭可以很快結束，又認為對方一直在真誠地進行談判。

他證實，伊朗就結束戰事提出了提議，是重要的進步。但這還不夠好。他形容，伊朗政府最新派出的團隊似乎「不像那些已死於空襲的人那般激進」、「我們認為他們實際上更聰明」。

特朗普再次警告，如果伊朗不投降，「他們就不會有橋樑，不會有發電廠，什麼都沒有。」他也稱，他希望取得伊朗的石油。他也重申，即伊朗不能擁有核武，「他們是瘋子，你不能把核武交給瘋子。」

他也談到營救美軍飛行員的行動，稱伊朗是憑藉「僥倖」擊落一架美軍戰機，但承認美軍一些直升機上可能有很多彈孔。

另外，他被問到為何在社交平台發文時用上髒話，特朗普稱「只是為了說明我的觀點」，又指肯定所有人都曾聽過那句話。

針對有消息指美國提出停火45天，有白宮官員稱，該計劃只是正在討論的「眾多方案之一」。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）尚未批準該計劃，美方對伊朗的軍事行動仍在繼續。

2026年4月4日，伊朗德黑蘭一間大學遇襲後的情況（WANA via REUTERS）
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