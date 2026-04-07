特朗普：伊朗或一夜被摧毀 倘7日不達協議 午夜再無大橋發電廠
撰文：蕭通
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對於伊朗迄今拒絕接受停火建立，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月6日與軍方共同舉行記者會時重申，伊朗須於7日晚上8時前達成協議，而恢復霍爾木茲海峽的石油自由運輸，必須是協議的一部份，否則伊朗所有橋樑都將在7日午夜被摧毀、所有發電廠將在午夜前停運。他表示，伊朗可於一夜之間被摧毀，時間或在7日晚。
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認為一旦停火 伊朗人民應起來反抗
特朗普表示，伊朗曾經是個偉大國家，但現在人民活在充滿暴力的世界裡。他認為，如果宣布停火，伊朗人民應該起來反抗該國政府，但他明白這樣做對他們來說很危險，有可能立即被槍殺。 對於他揚言炸毀伊朗的發電廠和橋樑，他表示，他相信伊朗人民「為了獲得自由，願意承受這樣的後果」。
認為伊朗有誠意談判 稱協議須包括重開霍爾木茲海峽
特朗普重申，重開霍爾木茲海峽是當務之急，伊朗須於7日晚上8時前達成協議，否則之後將不再有橋樑、不再有發電廠。他認為，伊朗已發生政權更叠，新政府更明智、更溫和。 美國正在與伊朗打交道，他覺得進展不錯，認為對方是本著誠意進行談判的，但仍得等等看。
他又稱，與伊朗的談判中有一位積極且樂於參與的成員，指對方想達成協議。他在伊朗提出請求後，給予了延長最後限期。
再度批評北約 稱澳日韓也未予協助
特朗普透露，前一天與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通電話，他告訴對方，如果美以去年不對伊朗採取行動，以色列就會被消滅。
他重申，對北約（NATO）非常失望，本以為英國會首先加入打擊伊朗的行動，而韓國、澳洲和日本也沒有幫助美國。不過，沙特阿拉伯、卡塔爾、阿聯酋一直在提供幫助。
美防長：6日將發動最大規模打擊
美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）表示，6日將發動對伊朗行動以來最大規模打擊，並將於7日有更多空襲，促伊朗於7日限期前作出明智選擇。
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