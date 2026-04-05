伊朗戰爭｜英媒：印度7年來首次採購伊朗石油　不存在支付問題

【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息/】美國與以色列向伊朗發動的戰爭已進入第36日之際，路透社4月4日（周六）引述印度石油部報道，由於中東衝突導致霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的石油供應中斷，印度煉油商已採購了伊朗石油。印度石油部同時駁斥網上傳言，進口伊朗石油時不存在任何支付問題。



伊朗戰爭導致亞洲能源危機始末：

據報道，作為世界第三大石油進口國和消費國，印度自2019年5月以來一直未能從德黑蘭接收任何石油貨物。此前，美國施壓要求印度停止購買伊朗原油。然而，美以戰爭造成的供應中斷已對印度造成沉重打擊。

印度石油部在網上發文表示：「儘管中東供應中斷，但印度煉油商已確保其原油需求獲得保障，包括來自伊朗的原油；而且，伊朗原油進口不存在任何付款問題。」

印度石油和天然氣部發聲明指未來數月都有足夠的原油：

3月，由於伊朗戰事因素，美國暫時取消對伊朗石油和成品油的制裁，以緩解供應短缺。

印度石油部補充說，印度已確保未來幾個月的全部原油需求供應。

印度石油部在貼文中強調：「印度從40多個國家進口原油，各公司可以根據商業考量，靈活地從不同的來源和地區採購石油。」

據報道，印度同時還採購了4.4萬噸伊朗液化石油氣（liquefied petroleum gas），這些液化石油氣裝載在一艘受到制裁的船上。印度能源部表示，這艘船於4月1日在西部港口芒格洛爾（Mangalore）停泊，目前正在卸載燃料。