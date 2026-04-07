《泰晤士報》：穆傑塔巴失去意識　病情嚴重正於庫姆接受治療

《泰晤士報》周一（4月6日）援引一份情報評估報告報道，伊朗新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）據稱失去意識，正因「嚴重」醫療狀況在伊朗庫姆市（Qom）接受治療。該情報評估報告據信是美國和以色列與海灣盟國分享的外交備忘錄。



《泰晤士報》援引該備忘錄報道稱：「穆傑塔巴目前在庫姆接受治療，病情嚴重，無法參與政權的任何決策。」

該情報為穆傑塔巴上任以來所在地首次被曝光。庫姆市位於德黑蘭以南約140公里處，是伊朗的中部城市。該市在什葉派伊斯蘭教中被視為聖城，被認為是什葉派神職人員權力的中心，也是伊朗伊斯蘭共和國的宗教之都。

報道指，據信美國和以色列的間諜機構早已掌握穆傑塔巴行蹤。自他接任以來，尚未在公眾面前露面，儘管他發布了一些自稱是本人所發的聲明。

圖為伊朗新任最高精神領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei，前伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）的次子）2024年10月13日在伊朗德黑蘭出席會議。（Reuters）

報道還稱，該備忘錄透露，哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的遺體正準備在庫姆進行安葬。美媒NDTV引述報道稱，德黑蘭正為在庫姆建造一座大型陵墓做準備工作，該陵墓將容納「不止一個墳墓」，這表明其他家庭成員可能會與已故最高領袖合葬。

截至目前，華府和德黑蘭均未就該報告中的說法發表任何聲明。