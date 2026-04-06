伊朗戰爭｜穆傑塔巴：須繼續封鎖霍爾木茲海峽

伊朗最高領袖辦公室4月5日透過社交媒體，發布最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）的講話內容，呼籲伊朗人民希望繼續進行有效，而且能令敵方蒙羞的抵禦行為，又重申必須繼續封鎖霍爾木茲海峽。伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）的發言人同日稍早時間稱，只有在建立新的法律框架，並利用船隻通行費補償伊朗的戰爭損失後，才會重開海峽。



圖為2016年3月2日，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）的次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）在德黑蘭出席會議。（Rouhollah Vahdati/ISNA/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

另央視報道，伊朗伊斯蘭議會4月5日就霍爾木茲海峽管理方案展開審議。會議決定，成立由議會相關成員及專業人士組成的委員會，對方案文本作進一步審查，以推動形成最終的法律框架，為伊朗對霍爾木茲海峽行使管轄權提供依據。

伊朗伊斯蘭議會國家安全委員會3月30日通過霍爾木茲海峽管理方案，確立伊朗武裝部隊的管控角色，明確禁止美國、以色列以及對伊朗進行單邊制裁的國家的船只通過該海峽。

2026年4月1日，美國華盛頓特區，美國總統特朗普（Donald Trump）就伊朗戰爭發表全國講話。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump ，又譯川普）此前警告，如果伊朗不在限期前與美國達成協議，他將下令「炸毀一切」，並「接管石油」。他5日也在社交平台稱，如果伊朗不開放霍爾木茲海峽，將會活在地獄，暗示要猛烈轟炸伊朗的發電廠和大橋。