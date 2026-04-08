美媒：美伊談判於限期屆滿前現進展　達成協議希望仍渺茫

隨著美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）設定的最後限期臨近，美媒指美國和伊朗的談判在過去24小時取得了一些進展，並預計將在接下來的幾個小時內繼續進行，直至限期屆滿。但消息人士認為，雙方在美國東部時間7日晚上8時前達成協議的希望仍然渺茫。



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主要困難在滿足伊朗要求 美以須作出有力保證

美國Axios引述一位美國官員表示，白宮的思路已從「我們能達成協議嗎？」改為「我們能在今晚8點前達成協議嗎？」因如果未能在期限前達成協議，又或取得足夠的進展不足以說服特朗普延長期限，戰爭將會空前升級。

消息人士稱，目前的主要困難是滿足伊朗的要求，即美國和以色列必須做出強有力的保證，確保戰爭不會在暫停之後再次爆發；而由於當前的安全形勢，伊朗領導層的回應緩慢。

報道指出，伊朗6日透過斡旋方向美國提交了一份反提案。據一位美國官員和另一位知情人士透露，雖然該提案與美國的立場不符，但白宮仍認為某程度上令人鼓舞。該名美國官員稱「我們收到的最後一個方案並不是我們想要的，但仍比我們預期的要好得多」。消息人士稱，斡旋方隨後與伊朗方面合作，對協議進行修改和重新起草。

2026年4月6日，美國華盛頓特區，圖為特朗普在白宮新聞簡報室會見傳媒。（Reuters）

斡旋方正大力施壓 重點重開霍爾木茲海峽

據指出，目前討論的主要方案，是伊朗和美國採取一系列措施建立互信，重點是重新開放霍爾木茲海峽，並換取結束戰爭的保證。雙方也在討論為期45天的停火，以便就更廣泛的協議進行談判。

報道指出，在特朗普7日警告「整個文明將在今晚滅亡」前，他向親信稱與伊朗的談判「非常認真」，但他不知道能否達成協議。一位知情人士表示，斡旋方正在大力施壓，談判進展順利，美國將等待伊朗方面的決定。

圖為2026年3月11日，在美以與伊朗發生衝突之際，一艘貨船在靠近霍爾木茲海峽的波斯灣航行。（Reuters）

兩國代表團會面選項亦重新討論

過去兩星期，美國和伊朗透過巴基斯坦、埃及和土耳其作為溝通，相互交換提議和反提議。美國副總統萬斯（JD Vance）、白宮特使威特科夫（Steve Witkoff）、特朗普的顧問兼女婿庫什納（Jared Kushner）都參與了談判。維特科夫也與伊朗官員，包括外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi），保持直接的溝通管道。

報道引述另一消息來源稱，關於由萬斯率領美國代表團，與伊朗代表團舉行面對面會晤的討論，已經重新展開。雙方也討論了兩國代表團隊與巴基斯坦舉行視像會議的可能性。