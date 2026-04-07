為什麼是巴基斯坦提出停火協議？　中國是幕後軍師嗎？

日前巴基斯坦提出了一項停火協議。協議分為兩個階段，首先要求雙方暫停敵對行動45天，以立即停火換取霍爾木茲海峽的開放，其次是在3周內達成「更廣泛協議」，其中包括霍爾木茲海峽通航的地區性永久解決方案。

而伊朗方面已經公開表示拒絕，並提出了包含10項條款的回應，內容涵蓋結束地區衝突、建立霍爾木茲海峽安全通行協議、解除制裁以及戰後重建相關的要求。

目前伊朗和美國互下最後通牒，戰事繼續升級的可能性非常大。

伊朗國會議長卡利巴夫批評特朗普：「你那魯莽的舉動正將美國拖入一場令每個家庭都飽受煎熬的活地獄；而正因為你堅持聽命於內塔尼亞胡，我們整個地區都將陷入戰火之中。別搞錯了：你絕不可能透過犯下戰爭罪行而得到任何好處。」（X截圖）

人們疑惑的是之前巴基斯坦作為中間方為美伊雙方傳遞消息，而現在是巴基斯坦提出了停火協議。巴基斯坦提出的這項停火協議，到底是誰的意志？是巴基斯坦轉述的美國主張，還是巴基斯坦作為調停方提出協議之後獲得了美國的同意進而提交給了伊朗？該停火提議是否獲得了中國的認可，提出之前是否同中國進行過討論？

中國官方媒體央視新聞4月6日報道說，據消息人士透露，巴基斯坦已制定了一個結束敵對行動的框架，並與伊朗和美國交換了意見。還有媒體報道稱，在收到斡旋國巴基斯坦包含立即停火與結束戰爭的調停方案後，美國和伊朗已進入最終談判階段。從各路報道看，這項協議的確是巴基斯坦提出的，並非只是巴基斯坦轉述的美國協議。

巴基斯坦近來走向前台調停美伊衝突，3月27日巴基斯坦副總理兼外長達爾同中國外長王毅通電話，3月29日巴基斯坦組局，把土耳其、埃及和沙特阿拉伯的外長請到首都伊斯蘭堡開會，討論緩和中東局勢和促進地區穩定的途徑。巴基斯坦總理更是表示，已準備好主持美國和伊朗的會談。

圖為2026年3月29日，埃及外長阿卜杜勒阿提（Badr Abdelatty）、沙特阿拉伯外長費薩爾（Prince Faisal bin Farhan Al Saud）、巴基斯坦外長達爾（Mohammad Ishaq Dar），及土耳其外長菲丹（Hakan Fidan）在伊斯蘭堡舉行會晤，討論如何緩和伊朗戰事局勢。 （Muammer Tan/Turkish Foreign MinistryHandout via REUTERS）

四國外長會結束後3月31日巴基斯坦副總理兼外長達爾親赴北京同王毅面談討論中東緊張局勢。在這次會面中，中國和巴基斯坦提出了關於恢復海灣和中東地區和平穩定的五點倡議，公開呼籲伊朗和海灣國家的主權、領土完整、國家獨立和安全應得到維護，儘快恢復霍爾木茲海峽正常通航。

組局之前同王毅通話，組局之後赴北京和王毅面談，在分析人士看來，這更像是巴基斯坦行動前後對中國的請示與匯報。

不少分析認為巴基斯坦是伊斯蘭國家，和伊朗接壤，兩國曆來有着較多聯繫紐帶，同美國和伊朗雙方都保持既穩定又曾緊張的關係，這種距離感反而增強了其可信度，這是巴基斯坦能夠充當美國和伊朗傳話人的關鍵。但是巴基斯坦力量較小，充當傳話人尚可，若要想調停美伊衝突必須具備高超的智慧。

2026年3月31日，中國外交部長王毅與巴基斯坦副總理兼外長達爾（Mohammad Ishaq Dar）在北京會晤。（Reuters）

巴基斯坦和中國是全天候戰略合作伙伴關係，互信程度相當高。和中國密切溝通，是巴基斯坦的明智選擇，尋求中國的智慧加持，能夠為巴基斯坦的成功斡旋鋪路。巴基斯坦這個台前代表賺足了面子，中國充當的是隱於幕後的軍師角色。

中國同巴基斯坦共同發表五點倡議之後，4月2日海合會輪值主席巴林外交大臣扎耶尼、沙特外交大臣費薩爾、德國外長瓦德富爾、歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯在同一天同王毅通電話談論中東局勢，4月5日王毅應約同俄羅斯外長拉夫羅夫通電話。相關方或提到重視中國在國際事務中發揮的重要作用，或表態支持中國提出的倡議。表面上看是巴基斯坦在斡旋，但國際社會主要國家顯然看到了中國在這中間發揮的關鍵作用。

在4月7日的中國外交部例行記者會上，有記者直接提問中方是否支持巴基斯坦提出的停火協議，王毅與各方通話26次是否意味着中國將進一步介入局勢的斡旋。中國外交部新聞發言人毛寧表示，儘快停火止戰、重啟對話是國際社會的共同願望，中方歡迎一切有利於和平的努力，支持巴基斯坦積極開展斡旋，希望有關方面抓住和平的機會，通過對話彌合分歧，儘快平息戰火。中方也願意為此發揮建設性的作用。

2026年3月29日，埃及外長阿卜杜勒阿提、沙特阿拉伯外長費薩爾、巴基斯坦外長達爾和土耳其外長菲丹在巴基斯坦伊斯蘭堡舉行四方會談，商討中東戰爭局勢。（Reuters）

毛寧的回答看似什麼都沒說，實際上公開亮明瞭中國對巴基斯坦斡旋的支持。巴基斯坦提出的停火協議很有可能是同沙特埃及等中東國家協商且同中國對錶之後提出的。中國很難不知情。

那麼問題來了，為什麼中國選擇助力巴基斯坦走向了前台，而自己甘於充當隱於幕後的角色？是中國對於斡旋沒有十足的把握？還是中國對停火不抱希望不想深陷其中？

不少聲音認為中國是美國和伊朗衝突的受益者，美國無暇戰略東顧利好中國，中國支持調停展現的是大國的姿態，這是政治正確的做法，並非是中國的戰略本意。中國到底是希望停火還是希望美伊繼續衝突存疑。

2026年4月4日，伊朗德黑蘭一間大學遇襲後的情況。（WANA via REUTERS）

也有觀察人士指出，中國是否出面調停，首先取決於美國和伊朗會否接受。中國同伊朗的關係密切，美國一直指責中國助力伊朗繞過美國的制裁，很難相信中國會不偏不倚，無論出於大國面子還是不信任，不太可能接受中國的公開調停。

更為重要的是從具體利益出發來衡量中國意圖往往會一葉障目。中國的戰略視野或許並非侷限於從美國深陷中東泥潭獲利。中美博弈是漫長的過程，中國能夠在這一輪停火止戰中取信於中東國家，取信於國際社會，對於中國崛起為全球性大國更重要。

幕後也好前台也罷，只是形式，中國的作用到底幾何，各方都有一杆秤來評估。中國也非常清楚自身備受關注，更清楚有時候發揮作用根本不需要跳上前台。