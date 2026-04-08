伊朗戰爭｜中國駐中東多國使館提示　當地中國公民須加強安全防範

隨著美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對伊朗設定的最後限期逼近，中東緊張局勢升溫。中國駐以色列大使館、駐卡塔爾大使館、駐沙特大使館於4月7日分別再發安全提醒，稱中東安全形勢急劇惡化，促中國公民加強安全防範。



圖為2026年4月7日，伊朗德黑蘭一座猶太教堂遭空襲受損。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

其中，中國駐以色列大使館的聲明稱，戰爭即將發生重大升級，失控風險極高。使館再次提醒在以中國公民，要嚴格遵守以色列後方司令部指令，保持高度警惕，切勿遠離避彈設施，提前熟悉避險路線，聽到手機預警和防空警報務必第一時間進入避彈設施。如遇緊急情況，請及時報警並與使館取得聯繫。

中國駐沙特大使館則再次提醒，在當地中國公民須密切關注形勢，以及沙特有關部門的公告和警報，非必要不外出，遠離可能成為打擊目標的敏感區域，不隨意拍攝，不在社交媒體傳播相關信息。如遇緊急情況，及時採取就地避難等措施，報警並聯繫中國使領館。

另外，美國駐巴林大使館要求，所有在當地的美國政府人員及美國公民就地避難。美國駐沙特大使館亦發聲明稱，鑑於安全形勢，美國公民應重新考慮下月前往沙特朝覲的計劃。