伊朗：接受巴基斯坦停火提議　霍爾木茲未來兩周可實現安全通航

伊朗最高國家安全委員會於當地4月8日淩晨發聲明稱，根據最高領袖的建議和最高國家安全委員會批准，決定接受巴基斯坦提出的停火提議，與美國的談判10日起在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行，以敲定具體細節。另外，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）稱，如果對伊朗的襲擊停止，伊朗的部隊也將停止防禦行動。在與伊朗武裝部隊協調下，未來兩周內，霍爾木茲海峽將能夠安全通過。



在此之前，巴基斯坦總理夏巴茲．謝里夫（Shehbaz Sharif）4月7日表示，他請求特朗普延長伊朗的最後期限兩周。美國CBS引述消息人士透露，謝里夫正在與伊朗談判停火事宜，美國副總統萬斯（JD Vance）擔任美方談判代表。



2026年4月4日，伊朗德黑蘭一間大學遇襲後的情況（WANA via REUTERS）

公布提交美國的10點計劃核心內容

伊朗最高國家安全委員會的聲明稱，伊朗在此次戰爭中的幾乎所有目標都已實現，敵人遭受歷史性的和徹底的失敗，伊方將繼續鬥爭直至取得的偉大成果得到鞏固。聲明指出，與美國的談判將在伊斯蘭堡展開，在最多15天內通過政治談判鞏固勝利成果。

聲明又稱，伊朗拒絕了敵方提出的所有計劃，並制定了一項10點計劃，通過巴基斯坦提交給美國方面。該計劃強調了以下幾個基本要點：

與伊朗武裝部隊協調，控制通過霍爾木茲海峽的通行；結束對「抵抗軸心」所有成員的戰爭，終結以色列政權的侵略；美國作戰部隊從該地區所有基地和部署點撤出；在霍爾木茲海峽建立安全過境議定書，確保伊朗享有主導地位；根據評估結果全額賠償伊朗的損失；解除所有一級和二級制裁以及安理會有關決議；釋放所有被凍結在海外的伊朗資產和財產；所有這些事項都應在具有約束力的安理會決議中予以批准等。

巴基斯坦陸軍參謀長阿西姆‧穆尼爾（Asim Munir）和總理謝里夫（Shehbaz Sharif）在白宮向美國總統特朗普贈送礦物樣品。(Daniel Torok/White House)

巴基斯坦總理促特朗普寬限兩周 期間各方停火及重開海峽

特朗普此前給伊朗下了最後通牒，要求在美東時間7日晚上8點前，結束對霍爾木茲海峽的封鎖，否則美國將摧毀伊朗境內的每一座橋樑和發電廠。

在此限期屆滿前，謝里夫在社交平台發文稱，為使外交努力得以推進，他懇切請求特朗普將最後期限延長兩週。巴基斯坦也呼籲伊朗，重開霍爾木茲海峽兩星期，以示善意。

謝里夫敦促「所有交戰各方」在各地停火兩周，以便透過外交途徑徹底結束戰爭。他又補充稱，為和平解決戰爭而進行的外交努力「正在穩步、有力地取得進展，有可能在不久的將來取得實質成果」。