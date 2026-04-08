特朗普：重開霍爾木茲海峽換停火2周　伊朗10點建議談判可行基礎

【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息/】美國與以色列向伊朗發動的戰爭進入第39日之際，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月7日（周二）表示，在他早前設下的晚上8時（本港時間8日上午8時）最後期限之前，他已同意與伊朗達成為期兩星期的停火協議，前提是伊朗同意重新開放霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。特朗普同時指，已收到伊朗提出的十點建議，並認為這是進行談判的可行基礎。



特朗普其社交平台Truth Social上發文表示：「基於與巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif）和陸軍元帥穆尼爾（Asim Munir）的會談，他們請求我暫停今晚向伊朗發出的破壞性力量，而前提是伊朗同意立即、全面、安全地開放霍爾木茲海峽，我同意暫停對伊朗的轟炸和攻擊兩週。這將是一項雙向停火！」

特朗普在網上發文宣布與伊朗停火2周：

2026年4月7日，美國總統特朗普（Donald Trump）在網上發文表示：「基於與巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif）的會談，我同意暫停對伊朗的轟炸和攻擊兩週，前提是伊朗同意立即、全面、安全地開放霍爾木茲海峽，這將是一項雙向停火！」（網絡圖片）

特朗普強調：「這樣做的原因是，我們已經達到並超額完成了所有軍事目標，並且在與伊朗達成長期和平協議以及中東和平協議方面取得了重大進展。」

特朗普提到：「我們收到了伊朗提出的十點方案，並認為這是一個可行的談判基礎。美伊雙方幾乎就過去存在的各種爭議點達成了一致，但兩週的時間足以最終敲定並完成協議。作為美國總統，同時也代表中東各國，我感到非常榮幸能夠看到這個長期存在的問題即將得到解決。」

據伊朗半官方梅爾通訊社（Mehr News Agency）報道，伊朗提出的十點建議內容如下：

1. 美國承諾不再採取任何侵略行動；

2. 伊朗繼續控制霍爾木茲海峽；

3. 承認伊朗的核濃縮鈾權利；

4. 解除所有針對伊朗的一級制裁；

5. 解除所有針對伊朗的二級制裁；

6. 終止所有針對伊朗的聯合國安理會決議；

7. 終止所有針對伊朗的國際原子能機構（IAEA）理事會決議；

8. 向伊朗支付戰爭損失賠償；

9. 從該地區撤出美國作戰部隊；

10. 停止所有戰線的敵對行動，包括黎巴嫩戰線。

伊朗最高國家安全委員會表示，將與美方展開會談，但這並不意味戰爭已結束，並強調任何最終協議都取決於伊朗方面提出的條件得到落實以及細節的最終敲定。

該委員會還表示，在談判期間，將透過與伊朗武裝部隊的協調，確保霍爾木茲海峽的安全通行。

2026年4月6日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮新聞發布室舉行記者會後離開。（Reuters）

美國與伊朗的談判暫定於4月10日（本周五）在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行，由巴基斯坦斡旋，將持續兩週，雙方同意後可延長。