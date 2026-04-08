特朗普TACO宣布兩週停火　「讓伊朗再次偉大」　本世紀最蠢之戰？

離其要脅毀滅「一整個文明」的限期只剩大約一個半小時，特朗普（Donald Trump）在美國東岸時間4月7日下午6時32日發表Truth Social帖文，再次「TACO」退縮，聲言他決定不再將其「毀滅性武力」用在伊朗身上，暫停其轟炸發電廠、大橋基建的威脅。

特朗普不只停止升級轟炸，還直接宣布了停火：「在伊朗伊斯蘭共和國同意全面、立即且安全地開放霍爾木茲海峽的前提下，我同意暫停對伊朗的轟炸與攻擊，為期兩週。這將會是一場雙方的停火！」

這還不只是兩週的停火。特朗普自己更聲言已收到了來自伊朗的「10點方案」，表示他「相信這是一個可以進行談判的可行基礎」。這是什麼基礎？

雖然「10點方案」未有官方公布，但根據各方媒體報道，當中包括伊朗不會再被攻擊的保證、美國以色列要停止針對黎巴嫩真主黨等區內親伊朗武裝組織的攻擊、美國要撤銷所有對伊制裁、伊朗建立安全通航規則來開通霍爾木茲海峽、海峽商船將被徵收每艘200萬美元通行費、收入由伊朗與阿曼攤分。

離其要脅毀滅「一整個文明」的限期只剩大約一個半小時，特朗普（Donald Trump）在美國東岸時間4月7日下午6時32日發表Truth Social帖文，再次「TACO」退縮，聲言他決定不再將其「毀滅性武力」用在伊朗身上，並宣布了為期兩週的停火。（網站截圖）

這個基礎，基本上就是要美國承認伊朗對霍爾木茲海峽的控制權。伊朗可以「開通」海峽，但開通海峽的前提就是要經過的商船都遵守伊朗訂出的規則，甚至要交付通行費。

這可算是特朗普的「終極TACO」（Trump Always Chickens Out，特朗普總會退縮）。

在其Truth Social帖文中，特朗普對美伊協議的前景表達出極其樂觀的態度：「美國與伊朗之間過去的大部分爭議點幾乎都已達成共識，而這兩週的時間將讓協議得以敲定並圓滿完成。」他更把這份潛在的美伊協議描述成「伊朗長期和平及中東和平的終極（definitive）協議」。

2026年3月23日，圖為霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）和一條3D打印的輸油管。（Reuters）

這次兩週停火，由巴基斯坦方面在最後一刻提出，特朗普稍作思量之後就接受了其建議。他在其帖文中也特別感謝巴基斯坦總理夏巴茲謝里夫（Shehbaz Sharif），和真正掌權的陸軍元帥穆尼爾（Asim Munir）。美伊談判預計也將在巴基斯坦舉行。

跟此前對於特朗普有關美伊談判正面表態多持否定或模糊態度的情況不同，對於特朗普這次率先單方面宣布停火，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）在不足40分鐘之後，就代表伊朗伊斯蘭共和國作出回應，特別點明特朗普接受以伊朗的「10點方案」為基礎進行談判，伊朗因此決定：（1）如果針對伊朗的攻擊停止，伊朗軍隊也將暫停他們「防禦性行動」；（2）在兩週的時間內，經由與伊朗武裝部隊的協調和技術限制的考量，船隻將能安全通過霍爾木茲海峽。

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）在特朗普宣布停火不足40分鐘之後，代表伊朗伊斯蘭共和國作出回應。（X截圖）

在特朗普原本限期進入倒數之時，以色列已經準備就緒，甚至呼籲伊朗人不要乘搭鐵路，開始針對基建的轟炸。根據CNN如今引述的以色列消息，雖然以方對暫時停火感到憂慮，但以色列將會跟從特朗普的停火決定。

由於戰爭打了超過五週、以色列原有推翻神權政府的目標明顯不能達成，以色列內部支持戰爭的民意也有明顯下降。這一場戰爭無疑嚴重破壞了伊朗的常規軍事力量，也透過大量殺死伊朗政府高層打破了既有的管治階層權力平衡，暫時確實大大削弱了伊朗對以色列的威脅能力。

對於內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu），這可算是「取法乎上得乎中」，已經算是一種成功，可以先靜觀其變，再籌劃未來再來伊朗「剪草」（mow the lawn)。

對於特朗普而言，這場戰爭可說是「賠了夫人又折兵」。美國與北約及日韓澳等傳統盟友關係進一步惡化，連「擦鞋仔」英國首相施紀賢（Keir Starmer）也同特朗普保持距離；意大利的極右總理梅洛尼（Giorgia Meloni）也特別針對特朗普威脅摧毀伊朗文明公開作出批評；日本的高市早苗表面親美，背後卻一直尋求私下和伊朗談判。

2026年4月6日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮舉行的新聞發布會上回答記者提問。（Reuters）

經過特朗普自己「五時花六時變」的矛盾戰爭言論之後，全世界都感到厭倦。一眾發展中國家無故被捲入能源價格高企的經濟危機。

海灣阿拉伯國家則是先被特朗普拖進了一場他們原本反對的戰爭，然後再被特朗普「中途離場」拋棄，留下了一個實際操控了霍爾木茲海峽、保存攻擊鄰國實力而坐大的伊朗。（有此前流出的伊朗前外長言論，直接將阿聯酋和以色列互相等同，而「以色列去死」長期是神權政府的口號，大家可以想像海灣國家對伊朗坐大有多擔心。）

美國軍備在這場戰爭中大量消耗，特別是戰斧巡航導彈、愛國者防空導彈等在西太平洋也有極高需求的消耗性武器。全世界只得幾套或十幾套、包括用於薩德防空系統在內的多個先進雷達被伊朗攻擊破壞。全球只得16架的E-3空中預警機也被伊朗在沙特基地中打掉一架。已經停產的MQ-9無人機被打落十幾架。KC-135軍用運輸機也因不同原因折損了好幾架。據估計，打了五週，美國就花了300幾億美元，單是這個數字已相當於全球前十幾大軍事開支國（例如是澳洲）的一國全年軍費。

在美國國內，這場戰爭分裂了MAGA派，民主黨在本年11月中期選舉的勝算大增。連CIA局長、國家情報總監這些美國情報部門最高層人物也不願公開為特朗普的開戰理由背書。特朗普很可能會因此變成跛腳鴨總統。

4月7日，白宮外有示威者要求內閣官員啟動憲法第25修正案程序將特朗普免職。（Reuters）

對於伊朗，美國以色列確實炸掉了一大批軍備、殺了一大批高官、破壞了不同的政府目標，但留下來的伊朗卻由革命衛隊（IRGC）一強坐大，文官體系，甚至是教士階層，都丟失了權力。如果說特朗普真的在伊朗達成了「政權更迭」，新政權將會是一個比開戰前更強硬的政權。

而且，如果特朗普真的是基於伊朗「10點方案」同伊朗進行談判，最終真的以某種方式承認伊朗對霍爾木茲海峽的管轄權，這場戰爭可算是把全球兩成石油、兩石液化天然氣，還有大量關鍵商品都要通過的航運命脈交到伊朗手中。伊朗雖然「一窮二白」，卻從這場戰爭引致的地緣政治變局中變成了一方強權。這名符其實是「讓伊朗再次偉大」（MIGA，特朗普1月之語）。

當然，暫時停火不是永久停火。伊朗還是要給特朗普一個至少可以讓他「自圓其說」的下台階－－這可以是淡化伊朗既有的400多公斤60％高濃縮鈾、同意接受國際原子能機構（IAEA）的嚴密監管、同意未來幾年不再提煉濃縮鈾、繼續談判中東跨國鈾濃縮機構的建設等等。雖然這些提案其實跟特朗普開戰前伊朗提出的讓步相差無幾，但可以算得上是比奧巴馬時代的伊朗核協議條件好一些。加上如今伊朗拿得了霍爾木茲海峽的實際控制權，根本不必用發展核武來保證自己的安全。

21世紀剛過了四分之一。這場伊朗戰爭，可能是本世紀以來打得最愚蠢的戰爭－－在阿富汗、伊拉克、俄烏等戰爭的「輝映」之中，要得到這個「殊榮」確實不容易啊……