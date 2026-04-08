霍爾木茲海峽被封引發油荒　越南航空削航班　亞洲航企要自帶燃油

中東衝突導致部分國家削減航空燃油供應，亞洲各國航空公司被迫縮減航班、在本國機場加裝額外燃油，或增設中途加油站點，以應對燃油短缺。



中東局勢引發的能源危機已從單純的價格衝擊，演變為實質的供應衝擊。根據能源情報公司Kpler的數據，自從伊朗封鎖霍爾木茲海峽、切斷全球約21%的海運航空燃油供應後，燃油配給已成為多國政府、航空公司與機場不得不面對的現實。

分析人士指出，亞洲、歐洲和非洲受影響最大，而美國因國內原油產量充足，受影響較小。由於亞洲的供應緩衝空間比歐洲更小，且高度依賴經由霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）運輸的能源，因此遭受的衝擊更為直接且劇烈。

目前，越南、緬甸和巴基斯坦等高度依賴進口的低收入市場受衝擊最大。中國和泰國已暫停航空燃油出口，韓國則對出口量實施配額限制。

廉價航空公司亞洲航空（Air Asia）行政總裁博林甘（Bo Lingam）4月6日表示，由於河內限制燃油供應量，亞洲航空長途班機現在必須在馬來西亞加滿額外燃油後才飛往越南。

2026年3月30日，日本大阪，亞洲航空（Air Asia）9M-XXE空中巴士A330-343客機在關西國際機場停泊。（Getty）

這種「加油外運」（tankering）的做法雖然能確保航程，但由於增加了起飛重量，會進一步推高燃油消耗和營運成本。

在其他地區，燃油短缺的情況同樣嚴峻。

越南民航局披露，為了節省燃油，越南航空每周削減23趟國內航班。緬甸方面，由於仰光機場鬧「油荒」，當地航空公司3月一度停飛國內航班，4月的班次也大幅減少。印度航空從仰光飛往德里的班機，如今須先在加爾各答中停加油。

2025年5月28日，越南河內排國際機場（Noi Bai International Airport），越捷航空（VietJet Airline）的一架客機在越南國家航空公司（Vietnam Airlines）的客機前面滑行。（Reuters）

巴基斯坦政府建議機師在飛往巴基斯坦前，應在國外將燃油加至上限。

分析人士稱，儘管航班減少，但減幅仍跟不上航空燃油供應減少的速度。

據路透社估算，自中東戰事爆發以來，亞太地區每天約有40萬桶原本經由霍爾木茲海峽運送的航空燃油供應受到影響。

業內人士估計，儘管亞洲的航空公司已通過取消航班降低4月的燃油需求，但減幅僅為每天5萬至10萬桶，遠不足以彌補缺口。這意味着未來可能須要進一步削減航班。

2026年3月26日，圖為霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）和3D列印的石油油桶。（Reuters）

航空數據公司Cirium亞洲編輯泰勒（Ellis Taylor）認為，目前的削減航班潮僅處於初期階段。儘管目前乘客需求依然強勁，但隨着油價飆升引發經濟放緩，下半年恐會出現需求崩跌的風險。

本文獲《聯合早報》授權轉載

