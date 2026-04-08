伊朗戰爭｜美媒：停火獲穆傑塔巴同意　中方官員曾敦促伊方停戰

【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息/】美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）美東時間4月7日（周二）表示，在他早前設下的晚上8時（本港時間8日上午8時）最後期限之前，他已同意與伊朗達成為期兩星期的停火協議，前提是伊朗同意重新開放霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。據美媒報道，停火協議獲得新任最高精神領袖穆傑塔巴（Ayatollah Mojtaba Khamenei）的同意。報道又指，在伊朗與美國進行談判期間，中國官員與伊朗官員保持聯繫，敦促德黑蘭尋求達成停火協議。



《紐約時報》引述三位伊朗官員報道，在巴基斯坦緊急斡旋，以及伊朗的重要盟友中國在最後一刻介入，要求伊朗展示靈活性並緩和緊張局勢，以及伊朗擔憂其關鍵基礎設施受損將造成經濟重創的情況下，伊朗接受了巴基斯坦提出的為期兩週的停火提議。

2026年3月26日，圖為霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）和3D列印的石油油桶。（Reuters）

伊朗官員表示，該停火協議獲得新任最高精神領袖穆傑塔巴的同意。

據美聯社引述兩位不願透露姓名的官員稱，作為伊朗最大的貿易夥伴，中國曾與伊朗方面溝通，試圖促使其達成停火協議。

這兩名官員表示，隨着談判的推進，中國官員一直與伊朗官員保持聯繫，鼓勵德黑蘭尋求達成停火協議的途徑。

其中一位不願具名的官員表示，北京方面主要透過巴基斯坦、土耳其和埃及等中間人進行斡旋，試圖發揮其自身影響力。

中國外交部尚未對此置評。

圖為伊朗新任最高精神領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei，前伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）的次子）2024年10月13日在伊朗德黑蘭出席會議。（Reuters）

4月7日（周二），中國外交部發言人毛寧曾表示：「伊朗戰事延宕造成重大人員傷亡和損失，衝擊地區國家安全穩定，影響世界經濟和能源安全，中方對此深感關切和擔憂。戰事延宕、衝突升級不符合任何一方利益。各方都應為緩和局勢、推動和談發揮建設性作用。」