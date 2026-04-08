幕後功臣浮出水面：中國促成停火談判　特朗普伊朗均公開承認

最後期限到來之前，美國和伊朗終於達成14天停火協議。雙方按照特朗普提出的「15點和平計劃」和伊朗提出的「10點計劃」，擬於10日開始在巴基斯坦首都伊斯蘭堡進行談判。特朗普受訪時表示，他相信中國促成了伊朗停火談判。



特朗普在宣布停火後，接受法新社訪問時被問到，北京是否參與推動伊朗進行停火談判時，特朗普在電話中回答說：「我聽說是的。」

此前，據美媒早前引述伊朗官員報道，在伊朗與美國進行談判期間，中國官員與伊朗官員保持聯繫，敦促德黑蘭尋求達成停火協議。

《紐約時報》當時引述三位伊朗官員報道，在巴基斯坦緊急斡旋下，中國在最後一刻介入，要求伊朗展示靈活性並緩和緊張局勢，以及伊朗擔憂其關鍵基礎設施受損將造成經濟重創的情況下，接受了巴基斯坦提出的為期兩周的停火提議。

美聯社也引述兩位不願透露姓名的官員稱，作為伊朗最大的貿易伙伴，中國曾與伊朗方面溝通，試圖促使其達成停火協議。

這兩名官員表示，隨着談判的推進，中國官員一直與伊朗官員保持聯繫，鼓勵德黑蘭尋求達成停火協議的途徑。

其中一位不願具名的官員表示，北京方面主要透過巴基斯坦、土耳其和埃及等中間人進行斡旋，試圖發揮其自身影響力。

2026年4月6日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮新聞發布室舉行的新聞發布會上發表講話時做出手勢。（Reuters）

針對有關北京是否曾敦促伊朗停火的報道，中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇表示，自衝突爆發以來，中國「一直致力於促成停火，結束衝突」。

劉鵬宇向美媒強調：「中國歡迎一切有利於和平的努力。我們希望有關各方抓住和平機遇，通過對話彌合分歧，早日結束衝突。」

中國外交部尚未對此置評，但這期間藏着一條非常明顯的時間線。

3月27日巴基斯坦副總理兼外長達爾同中國外長王毅通電話。

3月29日巴基斯坦組織，把土耳其、埃及和沙特阿拉伯的外長請到首都伊斯蘭堡開會，討論緩和中東局勢和促進地區穩定的途徑。巴基斯坦總理更是表示，已準備好主持美國和伊朗的會談。

2026年3月29日，埃及外長阿卜杜勒阿提、沙特阿拉伯外長費薩爾、巴基斯坦外長達爾和土耳其外長菲丹在巴基斯坦伊斯蘭堡舉行四方會談，商討中東戰爭局勢。（Reuters）

四國外長會結束後，3月31日巴基斯坦副總理兼外長達爾親赴北京同中國外長面談討論中東緊張局勢。在這次會面中，中國和巴基斯坦提出了關於恢復海灣和中東地區和平穩定的五點倡議，公開呼籲伊朗和海灣國家的主權、領土完整、國家獨立和安全應得到維護，儘快恢復霍爾木茲海峽正常通航。

中國同巴基斯坦共同發表五點倡議之後，4月2日海合會輪值主席巴林外交大臣扎耶尼、沙特外交大臣費薩爾、德國外長瓦德富爾、歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯在同一天同王毅通電話談論中東局勢。

2026年3月31日，中國外交部長王毅與巴基斯坦副總理兼外長達爾（Mohammad Ishaq Dar）在北京會晤。（Reuters）

4月5日王毅應約同俄羅斯外長拉夫羅夫通電話。相關方或提到重視中國在國際事務中發揮的重要作用，或表態支持中國提出的倡議。

在4月7日的中國外交部例行記者會上，有記者直接提問中方是否支持巴基斯坦提出的停火協議，王毅與各方通話26次是否意味着中國將進一步介入局勢的斡旋？ 中國外交部新聞發言人毛寧表示，儘快停火止戰、重啟對話是國際社會的共同願望，中方歡迎一切有利於和平的努力，支持巴基斯坦積極開展斡旋，希望有關方面抓住和平的機會，通過對話彌合分歧，儘快平息戰火。中方也願意為此發揮建設性的作用。

2026年4月7日，美國總統特朗普宣布同意與伊朗停火兩周後，示威者在華盛頓白宮外抗議針對伊朗的軍事行動。（Reuters）

毛寧的回答實際上公開亮明瞭中國對巴基斯坦斡旋的支持。

巴基斯坦提出的停火協議很有可能是同沙特、埃及等中東國家協商且同中國對錶之後提出的。表面上看是巴基斯坦在斡旋，但國際社會顯然看到了中國在中間發揮的關鍵作用。