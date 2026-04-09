阿富汗與巴基斯坦在新疆舉行會談　中國繼伊朗戰事後再居中斡旋

中國外交部發言人毛寧4月8日表示，中國、阿富汗、巴基斯坦三方代表本月1日至4月7日在新疆烏魯木齊連續一周舉行非正式會晤，阿巴雙方同意致力於盡快化解分歧、不採取使事態升級或複雜化的行動。這是繼中國日前促成伊朗戰事停火談判後，又一次發揮「國際調停人」的角色。



毛寧周三指出，此次非正式會晤，三方代表團由外交、防務、安全等跨部門代表組成，通過7天密集的三邊會晤，阿巴重申兩國是穆斯林兄弟和近鄰。三方認為，在當前變亂交織的國際和地區形勢下，阿巴保持睦鄰友好對兩國人民以及南亞地區和平穩定至關重要。

毛寧還提到，三方強調對話協商是解決包括阿巴分歧在內複雜國際爭端的現實有效途徑。三方同意探討以全面方案解決阿巴關係中的問題，並明確了核心與需要優先解決的問題。中方強調恐怖主義是影響阿巴關係的核心問題。三方都認為烏魯木齊進程具有實質意義，同意繼續就此保持溝通對話。

2026年2月27日，阿富汗塔利班士兵在阿富汗霍斯特省坐在高射炮旁，觀看是否有出現巴基斯坦戰機（Reuters）

阿巴兩國最新一輪衝突源於二月下旬。巴基斯坦指責阿富汗包庇「巴基斯坦塔利班運動」（TTP）武裝分子，導致巴國連遭致命襲擊，遂向阿富汗境內發動空襲；阿富汗塔利班當局則否認指控。此前，巴基斯坦宣布與鄰國阿富汗處於「公開戰爭」狀態，並對阿富汗境內，包括首都喀布爾，進行了空襲。