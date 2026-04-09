西班牙重開駐伊朗大使館　譴責以色列襲擊黎巴嫩

西班牙外交部長阿爾瓦雷斯（José Manuel Albares）指責以色列星期三（4月8日）對黎巴嫩發動的空襲，違反了國際法以及剛達成、為期兩周的中東停火協議。



路透社報道，阿爾瓦雷斯星期四（9日）在議會下議院對議員們說：「昨天我們看到，以色列無視停火協議，違反國際法，向黎巴嫩投擲了數百枚炸彈。」

西班牙已成為對美國和以色列在伊朗和黎巴嫩的行動批評最為激烈的西方國家之一。馬德裏方面稱這些行動魯莽且非法，並已禁止任何捲入衝突的飛機進入領空。

阿爾瓦雷斯此前宣布西班牙將重開駐德黑蘭大使館，以期實現中東地區的和平。 他告訴記者：「我已經指示我方駐德黑蘭大使返回，重新就任，並重新開放我方大使館。」

黎巴嫩貝魯特2026年4月9日遭轟炸後的情況（REUTERS）

他說，他已指示西班牙駐伊朗大使桑切斯-貝內迪托返回伊朗首都德黑蘭，重新開放於3月7日起因美國和以色列空襲而暫時關閉的西班牙駐伊朗大使館。

新華社引述阿爾瓦雷斯說，這一決定是基於美國和伊朗達成為期兩周的停火協議而作出的。西班牙希望借此鼓勵各方致力於談判，推動地區和平穩定。

阿爾瓦雷斯同時譴責以色列星期三對黎巴嫩發動的襲擊。他強調，地區局勢原本出現「一線希望」，以色列對黎巴嫩的襲擊是「對全人類良知的真正羞辱」。

文章獲《聯合早報》授權轉載

