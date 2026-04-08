西班牙首相桑切斯4.11起訪華五日　將與習近平、李強等會談

中國外交部發言人毛寧周三（4月8日）宣布，應國務院李強邀請，西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）將於4月11至15日對中國進行第四次訪問。此次訪問，桑切斯將與國家主席習近平、國務院總理李強等中方領導人舉行會談，西班牙希望借此加強與中國的商業聯繫。



據悉，桑切斯上一次訪華是在2025年4月，此前還於2024年9月、2023年3月訪華。去年11月，西班牙國王費利佩六世（Felipe VI）也曾對中國進行國事訪問，這是18年來西班牙國王首次訪華，彰顯了中西兩國密切的雙邊關係。

2025年11月12日，中國北京，圖為習近平會晤西班牙國王費利佩六世。（Reuters）

毛寧表示，中方願同西班牙一同，以桑切斯首相訪華為契機，進一步加深中西戰略互信，加強交流與合作，推動雙邊關係邁上新台階。

桑切斯作為西方領導人中最直言不諱的巴勒斯坦支持者之一，近期公開批評美以在伊朗的非法行動，稱讓全球公民承擔戰爭代價極不公正，其反戰立場得到其他歐洲領導人回應。