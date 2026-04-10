內塔尼亞胡指示與黎巴嫩直接談判　美媒：首場會談下周美國舉行

美國、以色列同意與伊朗停火兩周，但以色列4月8日對黎巴嫩的大規模打擊，國際社會關切。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室9日發聲明稱，內塔尼亞胡前一天已指示政府，盡快與黎巴嫩展開直接談判。美國媒體報道，首場會談下周將在美國舉行。



以方聲明稱，談判重點是對黎巴嫩真主黨（Hezbollah）解除武裝，並建立以色列與黎巴嫩之間的和平關係，相關決定是在「黎方多次請求與以色列開啟直接談判」的背景下作出。內塔尼亞胡稱，黎巴嫩總理薩拉姆（Nawaf Salam）9日給他打電話，尋求「貝魯特非軍事化」。

美國Axios同日引述一名以色列高級官員稱，以黎首場直接談判下周將在美國華府舉行，地點在美國國務院。以方將由其駐美大使耶萊特（Yechiel Leiter）為代表，黎方由其駐美大使穆阿瓦德（Nada Hamadeh Moawad）為代表，美方代表團則由美國駐黎巴嫩大使伊薩（Michel Issa）率領。