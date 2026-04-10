美軍透露伊朗戰爭驚人消耗　開戰6周狂飲200萬罐能量飲料

美國參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）將軍4月8日公布與伊朗交戰的統計細節，除了軍事打擊外，還提及美軍這段時間的飲食情況。其中，他提到美軍一共消耗了近100萬加侖（約360萬公升）的咖啡以及200萬罐能量飲料，另外還有大量的尼古丁。



美媒哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和伊朗方面宣布停戰兩週以進行談判數小時後，凱恩在國防部召開記者會向記者通報情況。他說：「一路以來，我們消耗了超過600萬份餐食，據我估計，還喝了超過95萬加侖咖啡，200萬罐能量飲料，以及大量的尼古丁。」

凱恩沒有具體說明這些能量飲料是甚麼。但在講完上述誇張的數字後，他開玩笑地表示「我不是在說我們有這方面的問題」。

現場畫面：

凱恩將美伊戰爭形容為一項「艱苦卓絕、毫不留情的事業」，此前報道稱逾5萬美軍部署於中東。在簡報會上，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，五角大樓「目前」已經完成任務，但將繼續在該地區「待命」。

凱恩週三還公布數據，美軍已在伊朗境內打擊了超過13,000個目標。美軍有13名士兵在戰爭中陣亡，另有365名人員在戰鬥中受傷，其中315名傷者已重返崗位。凱恩表示，共有5萬名美軍人員參與了這項行動。