日本3萬人國會前集會　抗議伊朗戰爭　反對修改和平憲法｜有片

約30000名日本民眾4月8日（周三）晚上在東京國會議事堂前舉行大規模集會，抗議美國向伊朗發動的戰爭，以及首相高市早苗政府部署遠程導彈及擬放寬致命武器出口限制等政策，擔憂此舉將動搖日本和平憲法根基。同日，全國150多處地點亦有進行呼籲和平、反對戰爭的集會活動。



綜合《朝日新聞》與《神奈川新聞》報道，抗議者手持「守護第九條」、「不要戰爭」、「高市政府立即下台」等標語，高呼「反對修憲」、「反對戰爭」等口號。主辦方表示，集會旨在反對政府一系列背離和平憲法精神的軍事化行動。

有示威者，首相高市早苗早前訪美時表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）可以帶來和平，與其向伊朗發動戰爭背道而馳。

日本民間組織發布有關遊行示威的影片：

參與者表示，政府部署具「敵基地打擊能力」的遠程導彈，並計劃修改「防衛裝備轉移三原則」以允許出口致命武器，均與憲法和平理念相悖，並質疑攻擊性武器部署能否被視為自衛，強調作為曾受原子彈轟炸的國家，日本不應出口加劇衝突的武器。

政府於3月31日在熊本縣與靜岡縣部署了遠程導彈，並計劃在本月底前完成武器出口原則修訂。批評者指出，這些舉動偏離日本長期堅持的「專注防衛」政策，正侵蝕憲法第九條所確立的和平承諾。