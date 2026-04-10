日本11歲男童失蹤案　日媒揭駕車載上學者並非生父

日媒4月9日報道，日本11歲男童安達結希失蹤超過兩週一案，事發當天接載男童的「父親」其實並非男童的生父，其母於去年再婚，並計劃在失蹤之後的一日一家前往台灣進行新婚旅行。



日媒週刊文春報道，安達結希的母親原是一名美容師，其後與安達的生父離婚前往京都工作，去年12月與現任丈夫再婚。她在事發前數日已經休假，並向安達結希的學校請假，指一家會去台灣3日2夜旅遊。

事發當天上午，安達結希的後父向公司請假，聲稱「家裏有點事」。至於據後父指在上午8時接載結希去到學校停車場，有其後抵達的家長表示，他們當日根本沒見過男童的出現，因為上學的路只有一條路，如果他有回校必定會遇上。

日本警方周四疑似有新進展，並在距離小學8.5公里的一條路邊竹林搜索。(新聞截圖)

3月23日上午，安達結希在返學期間失踪，京都縣南丹市隨即展開多部門聯合、範圍不斷擴大的搜救行動。

當地警方周二已將調查方向轉移至男童住所，而非發現男童書包的山徑後。報道指，警察疑似有新進展，並在距離小學8.5公里的一條路邊竹林搜索。