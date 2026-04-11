美伊談判之際　特朗普稱清理霍爾木茲海峽　伊指美艦收警告後折返

在美國、伊朗代表團4月11日於巴基斯坦談判之際，美國總統特朗普發文表示，美方現正「清理」霍爾木茲海峽，又指伊朗的28艘佈雷快艇全部沉在海底。伊朗高級軍官則否認有美國船隻穿越霍爾木茲海峽，軍官向當地國營電視台指，美國船隻在收到警告後折返。



美媒Axios較早前引述美國官員報道，數艘美國海軍艦艇於4月11日穿越霍爾木茲海峽。

伊朗國營電視台其後指，伊朗高級軍官否認有美國船隻穿越霍爾木茲海峽的報道，報道稱已向美國軍艦發出警告，若其穿越霍爾木茲海峽，將在30分鐘內遭攻擊。

伊朗高級軍官之後向國營電視台指，美國船隻在收到警告後折返。

特朗普同日則在帖文表示，「伊朗現在唯一還能拿來威脅人的，就是說會有船撞上他們的水雷。不過順便提一句，他們那28艘佈雷艇，現在也全部沉在海底。我們現正開始清理霍爾木茲海峽，這算是給全世界各國（包括中國、日本、韓國、法國、德國以及其他許多國家）的一個幫忙。」

特朗普又批評其他國家指，「令人難以置信的是，這些國家竟然既缺乏勇氣，也缺乏意願去親自完成這項工作。一個非常有趣的現像是：來自世界各國的空載油輪，如今正紛紛駛向美國，準備裝載石油。」