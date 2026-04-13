日本自民黨召開黨大會計劃積極推動修憲　高市早苗：「時機已到」

日本自民黨4月12日在東京召開第93屆黨大會，首相高市早苗明確表態積極推動修改「和平憲法」，稱「時機已到」，希望由國會提議修憲一事在明年黨大會前已有眉目。



共同社報道，大會通過的2026年運動方針寫明將在眾參兩院的憲法審查會設置修憲條文起草委員會，制定草案並力爭向國會提出。

按照程序，修憲需要由國會提出，同時進行國民投票。

方針亦寫明，要在明年春季統一地方選舉中獲勝，並將其定位為「最重要課題」，以強化支持基礎與擴大黨勢。

大會同時公布配合建黨70週年的「新願景」，重申自民黨「尊重多樣意見」的建黨原則，並明言「必須與極左和極右的極權主義勢力對決」。

2026年4月12日，日本東京，日本首相、自民黨（LDP）領袖高市早苗，在黨代表大會上與黨員們共同演唱黨歌。（Reuters）

1947年施行的日本憲法因其第九條規定日本永遠放棄以國權發動的戰爭、武力威脅或武力行使作為解決國際爭端的手段，而被稱為「和平憲法」。日本右翼勢力長期以來企圖修改憲法第九條。高市早苗擔任日本首相以來，不斷釋放修憲訊號。

高市早苗上台以來，還大力推進增加防衛費、推動修訂「安保三文件」、意圖修改「無核三原則」、擬放寬武器出口限制等，一系列強軍擴軍動向引起國際社會及日本各界高度關注與警惕。