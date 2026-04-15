特朗普稱「化身耶穌」圖是扮醫生　政治評論員：老人痴呆正在惡化

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）日前在其社交平台上傳一篇現已刪除的貼文而遭到外界猛烈抨擊。特朗普在人工智能生成的照片中將自己描繪為耶穌基督，為病人治病。當被問到這張照片的含義時，特朗普指他是在扮演一位醫生，救治病人。有美國政治評論員認為，特朗普將耶穌和紅十字會的醫生混淆的其中一個解釋是：認知能力下降。



據美媒The Daily Beast報道，這張圖片於4月12日（周日）深夜在特朗普的Truth Social網站上發布，圖片中特朗普被描繪成耶穌基督，他將手放在病床上的病人身上，彷彿在為他療傷。

照片中，特朗普身邊還有其他人物，包括一名護士、一名士兵和一名在祈禱的婦女。畫面中還可以看見美國國旗、幾隻白頭鷹、自由女神像和林肯紀念堂。

13日，當被問到照片的含義時，特朗普辯稱：「我以為這張圖片是我扮演醫生，而且與紅十字會有關，因為我是那裏的紅十字會工作人員，而我們支持紅十字會，只有假新聞媒體才會編造出這種解讀。」

美國政治評論員Hemant Mehta 轉發了特朗普解釋的影片，並留下了回應：「最好的解釋是，老人痴呆症正在惡化。」（The best-case interpretation of this is that the dementia is getting worse）

一名網民回覆指：「他的精神狀態如此糟糕，幾乎無法區分他的妄想和精神障礙，以及他的謊言和試圖轉移注意力的伎倆。」

另一位X用戶則呼籲啟動憲法第二十五修正案，該修正案將強制罷免總統。他表示：「第二十五修正案！現在就用！我以為拜登（Joe Biden）已經有點失控了，但這完全是另一個境界。」

在特朗普的第二個總統任期，The Daily Beast廣泛報道了特朗普健康狀況惡化的情況，人們經常看到總統在內閣會議上打盹、精神恍惚、口齒不清，並且腳踝腫脹。