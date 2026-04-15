霍士新聞主播搶先曝光專訪內容　特朗普：伊朗戰爭「接近結束」

霍士新聞主持人瑪莉亞・巴蒂羅莫（Maria Bartiromo）4月14日在社交平台發文，率先披露自己與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）完成的專訪節目內容，特朗普稱「伊朗戰事接近結束」。



巴蒂羅莫周二於白宮外表示，當天的訪問進行順利，特朗普談及經濟、伊朗戰爭以及北約等議題，並補充說：「我對總統說：『您一直談論這場戰爭，就好像它已經是過去式了。』我問他：『戰爭結束了嗎？』（' I said, 'Is it over?' ）他說：『結束了。（He said, 'It's over.）』」

她指，相關的完整訪談將於美東時間15日早上6至9點（香港時間15日晚間6至9點）在霍士財經新聞頻道播出。

據報道，在巴基斯坦舉行的周末會談陷入僵局後，美國官員和伊朗談判代表之間的和平談判預計將於週四重啟。