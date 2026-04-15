美國拘捕伊朗前副總統兒子一家三口　魯比奧撤銷其綠卡

美國國務院日前宣布，在撤銷三名伊朗公民的綠卡後，美國聯邦特工逮捕了他們。國務欽魯比奧（Marco Rubio）在網上發文宣布，撤銷了哈希米（Seyed Eissa Hashemi）及其妻子和兒子的綠卡身分。哈希米的母親埃卜特卡爾（Masoumeh Ebtekar）曾在1979年伊朗人質危機期間擔任伊朗政權的發言人，其後在2017至2021年期間擔任副總統。



據英國《衛報》報道，魯比奧在一份聲明中稱哈希米的母親綽號是「尖叫瑪麗」（Screaming Mary），並表示她是1979年襲擊美國駐德黑蘭大使館的伊斯蘭恐怖分子的發言人，他們（伊朗）當時劫持了52名美國人質長達444天，對他們進行毆打、飢餓和模擬處決。

據國務院稱，哈希米於2014年持簽證進入美國，並最終於2016年透過多元化移民簽證計劃獲得合法永久居民身分。國務院指，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府其後已終止了多元化移民簽證計劃。

國務院在聲明中表示：「特朗普政府絕不會允許美國成為與反美恐怖政權有關的外國公民的家園。」

報道指，這項逮捕行動是繼一系列類似綠卡吊銷行動之後發生的，這些行動針對的是美國務院認為與伊朗現任或前任政府有關聯的人士。

今年4月初，聯邦特工逮捕了伊朗革命衛隊旗下「聖城旅」已故指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）的外甥女阿夫沙爾（Hamideh Soleimani Afshar）及外甥孫女侯賽尼（Hamideh Soleimani Afshar）。

蘇萊曼尼於2020年被美國暗殺。美國官員指控阿夫沙爾公開支持伊朗，並對針對美國人員的軍事打擊表示慶祝，而侯賽尼則在洛杉磯過着「奢華」和炫富的生活。

美國務院最近也吊銷了伊朗前國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）的女兒法蒂瑪（Fatemeh Ardeshir-Larijani）及其丈夫的綠卡身份。