伊朗已故指揮官蘇萊曼尼2親屬在美國被捕　外甥孫女被指生活奢華

美國國務院4月4日宣布，美國聯邦探員3日在美國拘捕伊朗革命衛隊旗下「聖城旅」已故指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）的外甥女及外甥孫女。據美媒報道，名為侯賽尼（Sarinasadat Hosseiny）的外甥孫女的社交平台帳戶顯示，她在美國過着奢華及以度假為中心的生活方式。



美國媒體人分享蘇萊曼尼2名親屬在美國的生活情況：

據《紐約郵報》報道，美國國務院4日宣布，25歲的侯賽尼和她的母親阿夫沙爾（Hamideh Soleimani Afshar）因與伊朗的恐怖主義政權有聯繫，被國務院終止永久居民身份並吊銷綠卡後遭到逮捕。

據報道，侯賽尼的社交平台顯示，她在其母親稱之為「大撒旦」的國家，過上奢華的生活。

侯賽尼經常在帳戶上分享她乘坐私人飛機四處旅行、在遊艇上曬日光浴、在音樂節上跳舞的照片，但絲毫沒有表現出任何有收入的工作跡象。

Instagram上的貼文顯示，侯賽尼最近去了邁阿密，在那裏她擺拍了手持酒杯的照片；又曾去阿拉斯加，在那裏她拍下身穿比基尼的照片；還去了拉斯維加斯，她在那裏觀看F1賽車比賽。

其他貼文顯示，侯賽尼身穿緊身連身裙、幾乎遮不住身體的比基尼以及長度遠超膝蓋的裙子。

在一張從地板上拍攝的照片中，她身穿漁網襪和一條遮不住臀部的裙子，這身裝扮在伊朗肯定行不通。

報道指，侯賽尼於2015年首次持學生簽證進入美國，並於2023年獲得拜登（Joe Biden）政府頒發的綠卡。

阿夫沙爾和侯賽尼都在洛杉磯被捕，美國國務院稱侯賽尼「堅定支持伊朗革命衛隊」，而伊朗革命衛隊被美國認定為恐怖組織。