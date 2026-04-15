伊朗戰爭：美媒指美伊談判有進展　邁向達結束戰爭框架協議｜最新

【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息】伊朗戰爭持續逾一個月，自美國、以色列2月28日聯手攻擊伊朗後，德黑蘭反擊，戰事更牽連中東多國如阿聯酋、沙特等，霍爾木茲海峽大受影響，引發全球石油危機。

事件在4月初再有新發展，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣告與伊朗達成暫時停火兩週共識，兩方官員在巴基斯坦談判後空手而回。本文會持續更新最新消息。



中東局勢最新重點：

．美媒引述消息指，美國和伊朗談判取得進展，雙方正邁向達成結束戰爭的框架協議



．特朗普稱曾致函習近平，要求對方不要向伊朗供應武器，他稱習近平回覆指中國並沒有這樣做



．特朗普稱，美伊談判或將在近2日內在巴基斯坦舉行



．美軍稱已完全切斷伊朗海上進出口貿易



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香港時間4月15日

【22:44】美媒Axios引述兩位不具名的美方官員指，美國和伊朗在周二的對話取得進展，雙方正邁向達成結束戰爭的框架協議。

報道指，美伊在巴基斯坦、埃及和土耳其斡旋方的協助下，嘗試努力彌合剩餘分歧，以在4月21日停火到期前達成協議。

伊朗較早前表示，繼續透過巴基斯坦向美國傳遞訊息。

【21:58】《華爾街日報》引述消息指，美國與伊朗原則上同意會面，但未決定日期與地點。

2026年4月14日在黎巴嫩南部的情況，當地遭以色列空襲後，建築物嚴重損壞（Reuters）

【20:53】日本首相高市早苗宣布，為幫助亞洲各國，日方將提供總額約100億美元的金融支援。共同社指，此舉旨在謀求亞洲生產的石油衍生品對日本的穩定供給。

【20:49】韓國總統秘書室室長姜勳植介紹近期訪問中亞和中東地區的成果，他表示政府已確定到今年底共引進2.73億桶原油，以及最多210萬噸石腦油。

他稱以去年為準，2.73億桶原油在經濟正常運作的情況下可保障3個月以上供應，210萬噸石腦油則相當於去年單月進口量。

【20:38】特朗普指，美國能在1小時內摧毀伊朗的大橋和發電廠。

【20:26】伊朗國營傳媒報道，據伊朗外交部發言人稱，在與美國的談判中，伊方要求解凍遭凍結的資產，雙方未達成任何結論。

【20:02】伊朗外交部發言人稱，有關延長停火的報道尚未確實。路透社則引述匿名美方官員指，美方尚未正式同意延長停火。

【19:40】美國總統特朗普（Donald Trump）接受美媒電視採訪時稱，他曾致函中國國家主席習近平，要求對方不要向伊朗供應武器，習近平回覆指中國並沒有這樣做。

【19:15】美媒引述消息人士指，美國與伊朗雙方「原則上同意」延長停火限期，斡旋方正爭取延長至少兩星期，限期原本在4月22日。

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