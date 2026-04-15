伊朗宣布啟用替代港口 以繞開美國對霍爾木茲海峽的封鎖
撰文：林嘉敏
出版：更新：
據伊朗半官方媒體邁赫爾通訊社（Mehr News Agency）4月15日報道，伊朗將使用南部港口以外的替代港口，以繞過美國對霍爾木茲海峽的封鎖。
這一部署反映出伊朗方面正在減少對霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的出口依賴，把出貨重心轉移至其他基礎設施，但目前尚未提及具體是哪些港口，也未知其具體位置及規模。
有分析指出，伊朗重要的港口大多位於阿曼灣沿岸，即使是位於霍爾木茲海峽最外側恰巴哈爾港（Chabahar port），也易受到美國嚴格的封鎖。
目前，美國軍方宣稱「零船隻突破」，確認封鎖「已全面實施」，還強調稱「美軍已完全停止所有進出伊朗的海上經濟貿易」。
伊朗媒體則報道稱，至少四艘伊朗油輪已「成功闖關」，其中，有受制裁的伊朗超大型原油油輪（VLCC）在沒有任何隱藏措且定位系統開啟狀態下，穿越了霍爾木茲海峽進入伊朗水域。
伊朗戰爭｜美軍派逾萬士兵封鎖霍爾木茲海峽 6艘商船被迫返航特朗普：伊朗致電稱希望達成協議 前一天34船通過霍爾木茲巴基斯坦退休高官：特朗普封鎖霍爾木茲海峽 伊朗已無還手之力美媒：歐洲制定戰後維護霍爾木茲海峽航運計劃 擬將美排除在外