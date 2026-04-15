伊朗宣布啟用替代港口　以繞開美國對霍爾木茲海峽的封鎖

據伊朗半官方媒體邁赫爾通訊社（Mehr News Agency）4月15日報道，伊朗將使用南部港口以外的替代港口，以繞過美國對霍爾木茲海峽的封鎖。



這一部署反映出伊朗方面正在減少對霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的出口依賴，把出貨重心轉移至其他基礎設施，但目前尚未提及具體是哪些港口，也未知其具體位置及規模。

圖片顯示霍爾木茲海峽連接着北部的波斯灣與南部的阿曼灣。(Google Map)

有分析指出，伊朗重要的港口大多位於阿曼灣沿岸，即使是位於霍爾木茲海峽最外側恰巴哈爾港（Chabahar port），也易受到美國嚴格的封鎖。

目前，美國軍方宣稱「零船隻突破」，確認封鎖「已全面實施」，還強調稱「美軍已完全停止所有進出伊朗的海上經濟貿易」。

伊朗媒體則報道稱，至少四艘伊朗油輪已「成功闖關」，其中，有受制裁的伊朗超大型原油油輪（VLCC）在沒有任何隱藏措且定位系統開啟狀態下，穿越了霍爾木茲海峽進入伊朗水域。