內塔尼亞胡：談判期間續打擊真主黨　外媒：以內閣將討論與黎停火

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）4月15日表示，與黎巴嫩和平談判期間，以軍會持續打擊真黎巴嫩真主黨（Hezbollah ），並即將攻克真主黨據點賓特朱拜勒（Bint Jbeil）。與此同時，消息指以黎之間停火的壓力愈來愈大。路透社報道，以色列安全內閣15日晚將召開會議，討論可能與黎巴嫩停火。



2026年4月14日，從以色列北部邊境的以色列一側拍攝的照片顯示，以色列士兵在黎巴嫩南部靠近以黎邊境的被毀建築中行走。（Reuters）

消息：以軍為停火協議設定3個基本條件

以色列方面消息，稱以色列軍方為與黎巴嫩達成停火協議設定了三個基本條件：以色列軍方要求建立一個延伸至利塔尼河（Litani River）的緩衝區，並禁止真主黨在該區域活動；以軍要求在利塔尼河以北地區，採完全的軍事行動自由，從而消除以方面對的威脅；以軍要求在美方監督下，通過長期步驟解除真主黨武裝。

路透社引述以色列官員表示，內塔尼亞胡的安全內閣會於15日晚上召開會議，討論可能與黎巴嫩停火事宜。兩名黎巴嫩高級官員稱，已獲悉停火努力正在進行中。其中一名官員稱，美國一直在向以色列施壓，要求其努力促成黎巴嫩停火。不過，他們均未透露停火可能開始的時間，以及持續多久等細節。

2026年4月14日，圖為黎巴嫩南部邊境附近，在以色列襲擊下可見有煙霧升起。（Reuters）

內塔尼亞胡15日發表聲明稱，已指示軍方繼續加強黎巴嫩南部的緩衝區，同時與貝魯特方面就和平協議進行談判。「這些談判已經超過40年沒有舉行了。現在之所以能夠舉行，是因為我們非常強大，而且各國——不僅僅是黎巴嫩——都主動來找我們。」 他表示，談判有兩個主要目標：一是瓦解真主黨，二是透過實力實現永續和平。