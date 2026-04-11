以色列攻擊黎巴嫩未止　無國界醫生：多間醫院湧入大量傷者

隨著黎巴嫩的最新一輪衝突升級，無國界醫生警告，以色列持續轟炸和隨之而來的強制驅逐，已嚴重影響黎巴嫩民眾的生活和獲得基本服務的機會。以下由無國界醫生在黎巴嫩的緊急統籌 斯托克斯（ Christopher Stokes ）交代當地最新情況：



圖、文：無國界醫生

今年 4 月 8 日約下午 2 時，在區域停火協定公布不到 10 小時後，以色列軍隊對黎巴嫩多個城市和城鎮發動攻擊。這場由以色列對黎巴嫩的大規模襲擊波及黎巴嫩多地，包括貝魯特（Beirut）市、賽達（Saida）以及巴勒貝克（Baalbek），據報多間醫院湧入大量傷者。

根據當地公共衞生部資料，襲擊已造成數百人傷亡。無國界醫生團隊正在貝魯特的拉菲克哈里里公立醫院（Rafik Hariri Public Hospital）應對大量湧入的傷者，當中包括兒童。病人送抵時均身負彈片傷和大量出血。其中一位病人來到醫院時已失去雙腿。隨着更多傷者被送院，現場情況一片混亂。無國界醫生團隊正動員應對緊急情況，並向受影響地區的醫院提供更多支援。

當日清晨，無國界醫生在黎巴嫩南部蘇爾（Sour）支援的賈巴爾·阿梅爾（Jabal Amel）醫院接收大量傷者，其中包括一名失去6名親屬的女童。其中一個家庭在遇襲前幾小時才剛

回到家，以為停火協議已生效。與此同時，醫護人員也相繼受傷且被迫疲於奔命工作：昨晚，同樣位於蘇爾、曾接受無國界醫生捐贈物資的希拉姆醫院（Hiram hospital）遭以軍隊襲擊，導致多名醫護人員受傷。

斯托克斯強調：「在人口密集地區發動此等無差別襲擊是絕不能接受。針對平民的持續攻擊必須停止。醫療設施，醫護人員和病人須受到保護。一再強制民眾流離失所的措施屬戰爭罪行，必須立即制止。」

在區域停火協定公布不到10小時後，以色列軍隊對黎巴嫩多個城市和城鎮發動攻擊。（無國界醫生提供）

身處黎巴嫩南部蘇爾，在賈巴爾·阿梅爾醫院工作的丁天明醫生（Thienminh Dinh）則表示：「無國界醫生正為黎巴嫩南部和利塔尼河（ Litany River）南部的醫院提供支援。昨晚，我們還在慶祝。今早，隨着停火談判的消息傳出，人們再次感到樂觀。而從今早到下午的事件看來，這停火協議顯然並未將黎巴嫩民眾包括在內。有些黎巴嫩家庭以為南部現已安全，便折返查看家園情況，但事實顯然並非如此。」

我們接收的其中一個家庭，他們剛回到家中僅數小時後，住所就被炸毀了，隨後我們救治過幾位女孩，她們的身上均佈滿彈片傷。有一名7歲的小女孩渾身發冷，正嚎啕大哭叫喊着爸媽，她的臉部、眼睛和頭皮上都有幾處大面積的傷口。 丁天明醫生（Thienminh Dinh）

「就在今天下午，炸彈仍持續落在我們四周圍，震得我們支援的醫院牆壁哐哐作響。傷者不斷湧入醫院。越來越明顯的是，黎巴嫩平民已無處容身。」