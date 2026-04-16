特朗普稱以黎領導人將啟動時隔34年對話　外媒：黎巴嫩官員否認

以色列和黎巴嫩駐美大使4月14日在華盛頓談話後，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示以色列和黎巴嫩領導人將於16日舉行34年來的首次對話，未具體說明哪些人參與會談。但法媒則引述消息人士指，黎巴嫩官員稱「並不知曉」將與以色列展開任何接觸。



特朗普在自家媒體Truth Social 上發文稱：「兩國領導人已經很久沒有對話了，大概有34年了。明天就要對話了。太好了！」

法媒則引述匿名黎巴嫩官員指「我們並不知曉任何與以色列方面接觸的計劃，也沒有通過官方渠道獲悉任何相關信息。」

3月2日，真主黨（Hezbollah ）為報復以色列殺害伊朗最高領袖及違反停火協議，恢復對以色列襲擊。黎巴嫩隨後被捲入美以與伊朗的戰爭，截至目前，以軍在黎巴嫩已造成2000多人死亡、120餘萬人流離失所，並發動地面入侵試圖建立所謂「緩衝區」。

2026年4月14日在黎巴嫩南部的情況，當地遭以色列空襲後，建築物嚴重損壞（Reuters）

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）4月15日表示，與黎巴嫩和平談判期間，以軍會持續打擊黎巴嫩真主黨，並下令擴大入侵範圍，目前，黎巴嫩政府也在尋求停火並要求以軍撤軍，但當前和談面臨真主黨抵抗等多重挑戰，難民返鄉也成為難題。