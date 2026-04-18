美國被指擬解凍伊朗200億美元資產換濃縮鈾　特朗普：沒金錢交易

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，美國與伊朗的協議將不涉及任何金錢交易。



美國新聞網站Axios4月17日（周五）報道，美國官員和知情人士透露，美國正考慮解凍200億美元（約1566億港元）的伊朗資金，換取伊朗放棄濃縮鈾庫存。

特朗普接受哥倫比亞廣播公司（CBS）採訪時否認這一說法，他說：「不，我們一分錢也不會付。」

特朗普發文強調不會就核問題與伊朗進行金錢交易：

2026年4月17日，美國總統特朗普（Donald Trump）發文表示：「美國將獲得我們偉大的B2轟炸機（轟炸後）產生的所有核「塵埃」，並不會以任何方式、任何形式進行金錢交易。 」（網絡圖片）

特朗普同日在社交媒體貼文稱，美國將獲得伊朗所有濃縮鈾庫存，但不會以任何方式、任何形式支付任何款項。

據Axios報道，美伊正就一份3頁的停戰諒解備忘錄進行談判，拿解凍資產「換鈾」的計劃是其中一項內容。目前，雙方正在就伊朗所擁有的濃縮鈾的處置方式及解凍多少伊朗資產等問題進行談判。

報道引述消息人士稱，在談判較早階段，美國曾準備解凍60億美元資金，供伊朗用於採購食品、藥品及其他人道物資。伊朗方面當時提出的要求是解凍270億美元。美伊目前討論的最新金額為200億美元。

此外，美方曾要求伊朗同意將所有核材料運至美國境內，但伊方僅同意在伊朗境內對這些核材料進行稀釋處理。根據目前正在討論的一項折中提案，部分高濃縮鈾將被運往第三國，而非一定是美國。

雙方正在磋商的這份諒解備忘錄中，據稱還包含一項關於伊朗「自願」暫停鈾濃縮活動的條款。伊朗將被允許擁有用於生產醫用同位素的核研究堆，但須承諾所有核設施均須建於地上，現有地下核設施將繼續處於停運狀態。而在上一輪談判中，美方要求伊朗同意暫停鈾濃縮活動20年，伊方則提出僅暫停5年。

2026年4月17日，美國亞利桑那州（Arizona）鳳凰城，總統特朗普（Donald Trump）在的夢城教堂舉行的「美國轉折點」活動上發表講話。（Reuters）

特朗普17日表示，美國和伊朗談判代表可能會在這個周末舉行第二輪會談，以期達成協議。一名熟悉調解工作的消息人士透露，美伊第二輪面對面會談預計將在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行，時間很可能是20日。

本文獲《聯合早報》授權轉載

