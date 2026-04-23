丹麥火車迎頭相撞釀重大意外　至少17人受傷

丹麥4月23日上午6時30分左右發生一宗火車迎頭相撞事故，造成至少17人受傷，其中4人傷勢危急，當地啟動大規模緊急救援行動，多名乘客送往醫院接受治療。



意外發生在連接希勒羅德（Hillerod）和卡格魯普（Kagerup）兩鎮的鐵路線上，該線路是格里布斯考（Gribskov）居民、員工和學生的常用線路。救援部門發言人證實，兩列本地火車發生正面碰撞，所有乘客已從列車上疏散，無人員被困，大量救援力量已趕赴現場。

2026年4月23日，丹麥發生一起火車迎頭相撞事故，造成至少17人受傷，其中4人傷勢危重。（Reuters）

格里布斯考市市長Trine Egetved表示，部份傷者已通過直升機空運至醫院接受治療。警方將此次意外定性為「嚴重事故」，並已介入調查。

丹麥素來有良好的安全記錄，但近年來也曾發生多宗鐵路事故。一列特快列車在鐵路道口撞上農用車，導致1人死亡、27人受傷；2019年的一宗火車事故造成8人死亡、16人受傷去年8月。