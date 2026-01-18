Uber Eats機器人外送期間卡路軌　遭火車高速撞毀「殉職」｜有片

美國邁阿密（Miami）近日一輛Uber Eats自動外送機器人在執行任務途中，意外卡在鐵路軌道上，隨後遭一列疾駛而過的火車正面撞擊，機器人當場被撞成碎片零件，這宗事件引發社群熱議。



卡軌15分鐘！外送機器人遭正面衝撞

《紐約郵報》報道，《人物》（People）雜誌指出，這宗意外被當地民眾達佩洛（Guillermo Dapelo）全程紀錄。影片顯示，這輛自動外送機器人疑似系統故障，在鐵軌上靜止不動約15分鐘。

此時，一列「亮線」（Brightline）通勤列車正以全速接近。儘管現場氣氛緊張，機器人仍無法即時排除故障。隨著列車高速駛過，故障的機器人當場被撞成無數碎片，零件殘骸散落在鐵道周邊。👇👇👇

幸運的是，相關單位隨後證實，這台機器人在事發時處於空車狀態，並未運送任何客戶的餐點或貨物。

目擊者驚呼「它要撞了」！遛狗直擊粉碎瞬間

邁阿密居民達佩洛進一步透露，事發當晚約八點，他在遛狗時發現該台外送機器人竟停在鐵軌中央動彈不得。當時一名Uber Eats外送員已急忙致電公司通報座標，然而幾分鐘內，火車便全速逼近。達佩洛在錄影當下驚呼：「喔！它要撞車了！」隨即捕捉到機器人被徹底粉碎的震撼畫面，該影片目前已在社群媒體瘋傳。

根據「救生行動」（Operation Lifesaver）的安全規範顯示，一列以每小時55英里行駛的列車需近一英里才能停下，平均火車重量約200噸。而機器人體積僅約行李箱大小，最高時速僅5英里，載重上限為55磅。這類外送機器人雖搭載人工智能（AI）、攝影機與感測器，旨在人行道上避開障礙物，但技術仍有極限。

業內人士指出，當機器人面對過馬路或「跨越鐵道」等棘手任務時，通常仍需人類操作員進行遠端監控與控制。

從加州到全美：機器人外送版圖快速擴張

這項自動化配送計畫，最初在加州聖塔莫尼卡（Santa Monica）的小型測試區啟動。由於試辦期間成效優異，服務範圍隨即擴展至比華利山（Beverly Hills）與西荷里活(West Hollywood)。根據《Business of Apps》報道，正是因為這項事業在加州取得了驚人成功，促使Uber Eats決定將機器人軍團大規模推向全美各大都市。

根據最新統計數據，Uber Eats在外送市場的滲透率已達到歷史新高。全球總用戶數約9500萬人。其中美國境內用戶約3100萬人。目前仍是全球及美國境內，最受歡迎的單一應用程式配送服務。

