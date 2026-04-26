特朗普政府擬擴大死刑執行方式範圍 將納入槍決毒氣窒息電刑
撰文：張涵語
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美國司法部（DOJ）已指示聯邦監獄擴大執行死刑的方式範圍，將槍決、毒氣窒息及電刑納入其中。該部門在4月24日（周五）發布的一份48頁備忘錄中表示，此舉將「加強」死刑制度，以「威懾最野蠻的犯罪，為受害者伸張正義，並為倖存的親屬帶來遲來的了結」。
路透社報道，特朗普去年重返白宮後，撤銷了前總統拜登（Joe Biden）暫停執行聯邦死刑的法令。代理司法部長布蘭奇（Todd Blanche）在長達52頁的報告中表示，拜登政府的暫停令「削弱聯邦死刑制度，並讓受害者、其家屬、所屬社區以及整個國家承擔後果」。
布蘭奇在報告中指示，司法部監獄管理局修改其死刑執行程序，納入目前部分州法律已規定的其他合憲處決方式，並提及較早期的槍決與電刑，以及阿拉巴馬州於2024年首創的全新毒氣窒息處決法。
該舉措兌現了特朗普（Donald Trump）關於在第二任期內恢復聯邦死刑的承諾，但下一次聯邦死刑的執行可能還需等待數年時間。
特朗普政府領導的司法部，目前正對全美各地逾40名被告尋求死刑判決，但這些案件目前尚未開庭審理，且每宗案件的審理過程都或會耗時數年。
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