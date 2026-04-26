特朗普政府擬擴大死刑執行方式範圍　將納入槍決毒氣窒息電刑

美國司法部（DOJ）已指示聯邦監獄擴大執行死刑的方式範圍，將槍決、毒氣窒息及電刑納入其中。該部門在4月24日（周五）發布的一份48頁備忘錄中表示，此舉將「加強」死刑制度，以「威懾最野蠻的犯罪，為受害者伸張正義，並為倖存的親屬帶來遲來的了結」。



路透社報道，特朗普去年重返白宮後，撤銷了前總統拜登（Joe Biden）暫停執行聯邦死刑的法令。代理司法部長布蘭奇（Todd Blanche）在長達52頁的報告中表示，拜登政府的暫停令「削弱聯邦死刑制度，並讓受害者、其家屬、所屬社區以及整個國家承擔後果」。

2026年1月30日，美國副司法部長布蘭奇（Todd Blanche）在華盛頓特區舉行的記者會發表演說。（Reuters）

布蘭奇在報告中指示，司法部監獄管理局修改其死刑執行程序，納入目前部分州法律已規定的其他合憲處決方式，並提及較早期的槍決與電刑，以及阿拉巴馬州於2024年首創的全新毒氣窒息處決法。

該舉措兌現了特朗普（Donald Trump）關於在第二任期內恢復聯邦死刑的承諾，但下一次聯邦死刑的執行可能還需等待數年時間。

2025年9月25日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮展示一份關於在華盛頓特區恢復死刑判決的備忘錄。（Reuters）

特朗普政府領導的司法部，目前正對全美各地逾40名被告尋求死刑判決，但這些案件目前尚未開庭審理，且每宗案件的審理過程都或會耗時數年。