Taylor Swift聖誕撐未婚夫場　贈體育場員工小費　她收$4700落淚

綜合美國《人物》、《紐約郵報》報道，美國樂壇天后Taylor Swift（泰勒絲）在聖誕節慷慨向堪薩斯城（Kansas）酋長隊主場箭頭體育場員工贈送小費，其中有一名員工獲派600美元（約4700港元），在網上發文表示這筆錢相當於她兩週的全部工資，讓她感動得當場落淚。



Taylor Swift的未婚夫、美式足球男星Travis Kelce是酋長隊球星，根據該名員工Robyn Gentry在社交網站描述，聖誕節當天Taylor Swift與Travis Kelce在賽後向工作人員致意，「Taylor Swift跑來跑去跟大家說聖誕快樂，」然後走向她，感謝她在聖誕節工作，並把一份「禮物」折疊在她的手裏。

Robyn Gentry事後發現是六張百元美鈔，她剛花差不多數目的錢為8個孩子購買聖誕禮物，隨後感動落淚。她還將其中一張鈔票裱框留念。

圖為Robyn Gentry在社交媒體上發的貼文。（X@TSUpdating）

Taylor Swift近日屢有善舉傳出，包括先前向美國心臟協會（American Heart Association）及賑濟美國（Feeding America）共捐贈100萬美元（約780萬港元）。而聖誕節這場比賽，因可能是Travis Kelce在球隊的主場告別戰而備受關注，他賽後就退役傳聞表示，將與家人、朋友及球隊共同商議。Travis Kelce和Taylor Swift預計於2026年6月結婚。