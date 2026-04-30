伊朗戰爭｜美媒：「福特號」近日撤離中東返美國
撰文：洪怡霖
出版：更新：
美媒4月29日援引美國官員報道稱，美軍「福特號」航空母艦打擊群預計將於近日啟程離開中東返回美國。
《華盛頓郵報》報道，目前尚不清楚「福特號」離開中東的具體時間，但一名美官員表示，該航母預計會在5月中旬回到弗吉尼亞州。
目前，美軍在中東地區部署了「林肯號」、「福特號」和「布殊號」三個航母打擊群，「林號」和「布殊號」航母打擊群正在阿拉伯海執行對伊朗港口的海上封鎖任務。
自去年6月以來，「福特號」航母連續在海上部署，先後參與美國對委內瑞拉、對伊朗的軍事行動，打破自越南戰爭以來美軍航母部署時長紀錄。3月12日，該航母船尾洗衣房發生火災，造成3名水兵受傷，另有200多名水兵因吸入濃煙接受治療。
「福特」號隨後不得不撤離中東戰區，先後到希臘和克羅地亞港口進行維修和維護。美國官員4月17日透露，「福特」號已返回紅海海域執行任務。
伊朗戰爭｜美媒：福特號重返中東 目前正在紅海活動美軍最大航母「福特號」起火撤離中東 美媒：暴露諸多問題伊朗戰爭｜福特號航母將停靠希臘 據報火警中約200人須治療伊朗戰爭｜美軍福特號航母起火逾30小時 600官兵被迫睡地板