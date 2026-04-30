王毅通話魯比奧：倡籌備好重要高層互動　台問題是中美最大風險點

中國外長王毅4月30日同美國務卿魯比奧（Marco Rubio）通電話，新華社報道，王毅稱雙方要維護好來之不易的穩定局面，籌備好重要高層互動議程，又強調台灣問題事關中國的核心利益，是中美關係的最大風險點，美方應信守承諾，作出正確抉擇。



報道稱，王毅表示元首外交始終是中美關係的「定盤星」，他指在習近平和特朗普戰略引領下，中美關係總體保持穩定，這符合兩國人民根本利益，也符合國際社會普遍期待。

王毅：雙方要籌備好重要高層互動議程

他稱雙方要維護好來之不易的穩定局面，籌備好重要高層互動議程，擴大合作面、管控分歧點，探索構建具有戰略性、建設性、穩定性的中美關係，實現相互尊重、和平共處、合作共贏。

2026年2月13日，美國國務卿魯比奧在德國慕尼黑安全會議期間會見中國外交部長王毅。（Reuters）

王毅：台灣問題是中美關係最大風險點

王毅強調台灣問題事關中國的核心利益，是中美關係的最大風險點。美方應信守承諾，作出正確抉擇，為中美合作打開新的空間，為世界和平作出應盡努力。

報道又稱，魯比奧表示美中關係是世界上最重要的雙邊關係，元首外交是美中關係的核心。雙方要保持溝通協調，相互尊重、妥處分歧，為美中高層互動積累成果，尋求美中關係的戰略穩定。

雙方還就中東局勢等交換意見。