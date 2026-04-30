王毅通話魯比奧：倡籌備好重要高層互動 台問題是中美最大風險點
撰文：成依華
出版：更新：
中國外長王毅4月30日同美國務卿魯比奧（Marco Rubio）通電話，新華社報道，王毅稱雙方要維護好來之不易的穩定局面，籌備好重要高層互動議程，又強調台灣問題事關中國的核心利益，是中美關係的最大風險點，美方應信守承諾，作出正確抉擇。
報道稱，王毅表示元首外交始終是中美關係的「定盤星」，他指在習近平和特朗普戰略引領下，中美關係總體保持穩定，這符合兩國人民根本利益，也符合國際社會普遍期待。
王毅：雙方要籌備好重要高層互動議程
他稱雙方要維護好來之不易的穩定局面，籌備好重要高層互動議程，擴大合作面、管控分歧點，探索構建具有戰略性、建設性、穩定性的中美關係，實現相互尊重、和平共處、合作共贏。
王毅：台灣問題是中美關係最大風險點
王毅強調台灣問題事關中國的核心利益，是中美關係的最大風險點。美方應信守承諾，作出正確抉擇，為中美合作打開新的空間，為世界和平作出應盡努力。
報道又稱，魯比奧表示美中關係是世界上最重要的雙邊關係，元首外交是美中關係的核心。雙方要保持溝通協調，相互尊重、妥處分歧，為美中高層互動積累成果，尋求美中關係的戰略穩定。
雙方還就中東局勢等交換意見。