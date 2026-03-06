美國防部列Anthropic為供應鏈風險　CEO：將提告特朗普政府

美國國防部3月5日（周四）正式將人工智能企業Anthropic列入「供應鏈風險」(supply chain risk）名單。Anthropic其後發聲明證實消息，「供應鏈風險」標籤即時生效，意味所有美國的政府承包商在為美國軍方工作時使禁止使用Anthropic的技術。Anthropic行政總裁阿莫迪（Dario Amodei）在聲明中強調，國防部這項行動在法律上站不住腳，我們別無選擇，只能在法庭上提出質疑。



據路透社早前報道，美國防部在其機密網路上使用Anthropic的人工智能系統Claude，並希望能夠將其用於「所有合法用途」，但Anthropic為國防部設下了兩條紅線：Claude不得用於自主操控武器，也不得用於大規模監控美國公民。

2026年3月1日，插圖中可以看見美國戰爭部（Department of War）和人工智能企業Anthropic的標誌。（Reuters）

特朗普政府日前向Anthropic下最後通牒，該公司必須在美東時間2月27日下午5時01分前滿足美國國防部的要求，否則將被貼上「供應鏈風險」（supply chain risk）的標籤。這種標籤通常用於那些被認為是外國敵對勢力延伸的公司。

Anthropic行政總裁阿莫迪在5日發出的聲明中寫道，各企業仍可在與五角大樓無關的其他項目中使用Anthropic的Claude AI系統。他表示，被列入「供應鏈風險」這項限制「適用範圍很窄」，僅適用於Anthropic AI系統在國防部合約中的使用。

阿莫迪指：「這顯然僅適用於客戶在與美國國防部簽訂的合約中直接使用Claude的情況，而不是所有與國防部簽訂此類合約的客戶對Claude的使用。」

阿莫迪在聲明中強調，Anthropic近日與國防部討論了五角大樓停止使用Claude系統的可能性。他還補充說，雙方還討論了Anthropic如何在不移除安全措施的前提下繼續與軍方合作。

然而，國防部首席技術官邁克爾（Emil Michael）同日晚上在網上發文稱，國防部目前並未與Anthropic進行任何談判。

Anthropic在聲明中表示公司收到國防部的一封信，確認我們已被列為對美國國家安全構成供應鏈風險的實體。

2026年2月19日，印度新德里，Anthropic行政總裁阿莫戴（Dario Amodei）出席AI影響力峰會上發表講話。（Reuters）

Anthropic重申，正如我們上周五所寫，我們認為這項決定在法律上站不住腳，我們別無選擇，只能訴諸法庭。