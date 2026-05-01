特朗普：不滿伊朗遞交的談判新方案　批德黑蘭領導層混亂且分裂

伊朗國營傳媒5月1日報道，伊朗方面已經向斡旋方巴基斯坦遞交有關與美國談判的新方案。央視新聞隨後報道則稱巴方官員已將新方案轉交給美國官員。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）則指自己不滿意伊朗提出的新方案，並且伊朗「正索要我無法同意的東西。」



綜合路透社、美媒報道，特朗普在步出白宮時回應傳媒問題，他表示美國與伊朗「通過電話進行談判」，並且有取得進展，但不確定是否能與對方達成協議，特朗普也重申伊朗領導層內部分裂且混亂，「儘管如此，他們都想達成協議」。他也提及作為調解國的巴基斯坦，稱美國「非常尊重」巴基斯坦及其領導人，但「行程非常漫長」。

2026年5月1日，美國華盛頓特區，圖為特朗普在離開白宮前向民眾致意。（Reuters）

他還進一步強調，自己對伊朗問題上的選項只有兩個，一邊是大規模升級軍事行動，另一邊則是達成協議，但他也強調自己傾向於不重啟轟炸伊朗的行動，「從人道主義角度出發，我更傾向於不這麼做。」

特朗普也批評西班牙和意大利在美國對伊朗的軍事行動中支持度不足，稱自己因此感到「不高興」，還聲稱這些不配合美國行動的國家「覺得伊朗擁有核武器是可以接受的」，「如果他們（伊朗）最終被允許擁有核武器，世界將面臨前所未有的問題，而且這絕不會發生。」

白宮發言人凱利（Anna Kelly）周五表示美伊談判仍在繼續，惟「不會透露私下外交對話的細節」，重申特朗普的伊朗決不能擁有核武的主張。

伊朗：或在有條件下恢復談判

此外，美媒引述伊朗消息人士指，如果美國解除對伊朗港口的封鎖，並且伊朗完全重開霍爾木茲海峽的情況下，德黑蘭可能會重新恢復談判。不過消息人士還強調，伊朗仍然對美國不信任，並且不明白為何美國在上一輪談判中，放棄在巴基斯坦舉行的會談。