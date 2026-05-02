美媒：美軍位於中東8國16處設施遭伊朗襲擊受損 部份無法使用
撰文：官祿倡
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美媒5月1日刊出調查報道，揭露美國對伊朗發動軍事行動以來，美軍分布在中東地區8個國家的至少16處軍事設施，遭伊朗及其盟友襲擊後受損，其中部份設施幾乎是無法使用。
調查報道依據數十張衛星圖像，採訪來自美國及波斯灣阿拉伯國家的多名知情人士後得出結論。據一名熟悉受損情況評估的美國國會助理透露，美軍在中東地區的大多數部署地點都受到影響。「各方對戰損情況評估不一。較為悲觀的看法是有些設施已被整體摧毀，需要關閉。而一些領導層級的人認為這些設施具有戰略價值，仍值得修復。」
報道說，衛星圖像顯示，伊朗主要打擊目標包括美軍先進的雷達系統、通訊系統以及各類戰機，而這些受損資產大多價格昂貴且難以被替代。這名國會助理還強調，伊朗確實把這些設施當成「最划算的攻擊目標」，「在這一地區，雷達系統不僅造價最為昂貴，也是我們最為稀缺的資源」。
美國國防部主計長赫斯特（Jules Hurst）4月29日在眾議院軍事委員會的聽證會上指出，伊朗戰事至今已耗資250億美元（約1,959億港元）。報道引述消息人士指出，實際上的支出估計可能接近400億至500億美元。
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