特朗普稱伊朗儲油設施「接近爆炸」　伊議長回擊：可直播油井狀況

美國總統特朗普（Donald Trump）與伊朗高層針對海上封鎖政策爆發激烈的口水戰與心理博弈。特朗普於29日宣稱伊朗能源設施因封鎖而瀕臨爆炸，伊朗方面則迅速反擊，不僅諷刺美方獲得的是「垃圾建議」，更警告其軍事克制已達極限，近期將發動前所未有的報復行動。



特朗普：海上封鎖奏效 伊朗儲油設施正「接近爆炸」

特朗普於29日宣稱伊朗能源設施因封鎖而瀕臨爆炸。（Getty Images）

根據Axios報道，美國總統特朗普在29日的專訪中表示，美方實施的海上封鎖已切斷伊朗石油出口途徑。特朗普指出，由於石油無法運出，德黑蘭境內的石油儲存設施與輸油管線因壓力過大，「正處於接近爆炸的邊緣」。美方認為，這項極限施壓策略已成功癱瘓伊朗的經濟命脈。

伊朗議長反酸：沒井爆炸 油價倒先飆破120美元

針對特朗普的言論，伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）隨即在X發文回擊。他表示，美國政府顯然是聽信了如財政部長貝森特（Scott Bessent）等人的「垃圾建議」，這些錯誤的封鎖理論非但沒讓油井爆炸，反而推升全球油價。

三天過去了，沒有任何一口油井爆炸。我們可以延長到30天，甚至在這裏直播油井狀況。 卡利巴夫

他強調，伊朗的儲油能力尚未達上限，封鎖行動唯一的成果是將油價推升至120美元以上，並預告下一個目標是140美元。

軍方發出最後通牒：克制有限 將採取「懲罰式回應」

除了政治口水戰，軍事衝突的風險也急劇升高。據Axios引述伊朗國營英文媒體Press TV報道，一名資深安全消息人士透露，美國的海上封鎖很快將面臨「實際且前所未有的行動回應」。

有消息透露，美國的海上封鎖很快將面臨「實際且前所未有的行動回應」。（Getty Images）

該人士補充，伊朗武裝部隊目前展現「克制」，是為了給予外交斡旋空間，並提供特朗普一個結束衝突的機會。然而，他發出最後通牒表示：

我們的耐心是有限的，若封鎖持續，採取懲罰性回應是絕對必要的。

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