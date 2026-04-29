阿聯酋「退群」OPEC：全球石油秩序的一次致命硬分叉

2026年4月28日，阿聯酋通過國家通訊社WAM發布了一則簡短聲明：自5月1日起，退出石油輸出國組織（OPEC）及「OPEC+」機制。這個加入了近六十年的海灣核心產油國，選擇在全球能源市場已因伊朗戰爭而高度緊繃的時刻，用一紙聲明與沙特主導的石油卡特爾（Oil Cartel）徹底決裂。

這應該不是一次衝動退群。從產能規劃到基建佈局，從區域競爭到安全保障，阿聯酋的每一步都指向同一個結論：配額制度的枷鎖已經無法容忍，而一套以「去中心化」為核心的獨立能源戰略正在成形。對於正在經歷美伊對峙、霍爾木茲海峽「鎖死」、全球石油供應劇烈波動的當下，這聲驚雷揭開的遠不止減產同盟的內部裂縫，更是中東石油秩序一次深刻的硬分叉。

阿聯酋為何選擇此時「硬脱OPEC」

解開阿聯酋退群的決定性密碼，首先不在外交，而在產能賬本里。

阿聯酋近年來的能源投資是巨量級的。阿布扎比國家石油公司（ADNOC）砸下超過1500億美元進行產能擴建，將2027年日產500萬桶的目標大幅提前。然而，OPEC+給阿聯酋的產量配額長期維持在約320-350萬桶/日——這意味着其接近30%的產能被人為閒置，相當於每天有超過160萬桶的產出潛力被「封印」。

滙豐銀行在4 月28日的報告中更直白地揭露了這筆經濟賬的荒誕性：ADNOC完全有能力將日產量提升至450萬桶以上，遠超OPEC+2026年5月期間約340萬桶的配額限制。

2026年1月9日，插圖中可以看見石油泵模型在石油輸出國組織（OPEC）標誌前面。（Reuters）

對於阿聯酋而言，配額制度已經從一個維護油價的合作機制，異化為一場對自身資本投入的「強制徵稅」。數十億美元砸下去，油井建好了，管線鋪好了，卻因為聯盟的集體限產協議而不能滿負荷運轉。更令阿布扎比難以忍受的是，其他一些OPEC成員國的履約記錄參差不齊，阿聯酋卻長期扮演着「最守紀律成員」的角色，不得不為自己的合規埋單。

配額之爭只是阿聯酋與沙特這對海灣「兄弟」裂隙的表象。在也門內戰中，兩國各自扶持敵對派系——沙特支持也門政府，阿聯酋則向南方過渡委員會輸送武器和資金。今年早些時候，沙特軍力甚至攔截了一支據信與阿聯酋有關聯的武器船隊，並對穆卡拉港發動空襲。

在OPEC+會議上，兩國圍繞產量配額的爭吵早已不是秘密。阿聯酋能源部長蘇海勒⋅馬茲魯伊（Suhail Al Mazrouei）在接受採訪時坦言，促使退出決定的直接觸因是伊朗衝突，但退出準備工作早在去年年底就已悄然加速，根源更可追溯至新冠疫情時期第一次全球石油需求崩盤中雙方顯露的裂痕。

可以這麼講，當產能膨脹而配額不變，當盟友變對手、合作轉向公開競爭，留在OPEC框架內對阿聯酋而言不再是戰略資產，而是沉重的財務與外交負擔。退群，不過是水到渠成的最後一步。

戰略算計與安全策略的根本重塑

但僅靠經濟賬，不足以解釋阿聯酋為何選擇此時——在霍爾木茲海峽幾乎被「鎖死」、美國與伊朗的軍事對峙已進入第九周之際——果斷退群。

答案藏在一項長期籌謀卻少被外界注意的基礎設施工程裏——哈布尚-富查伊拉輸油管道(ADCOP）。

阿聯酋多年來，一直規劃並開發這條哈布尚-富查伊拉輸油管道（ADCOP）獨立出口路線，使其能夠每天增加多達200萬桶的產量。（資料圖片）

這條全長約248英里（約400公里）、日輸送能力約180萬桶的陸上管道，將阿布扎比的原油直接輸往位於阿曼灣的富查伊拉港，徹底繞過了地緣風險極高的霍爾木茲海峽。在美伊衝突爆發前，該管道運營在約日均110萬桶的水平；危機高峰期，流量已飆升至180萬桶的運力上限，較危機前近乎翻倍。

這一基建佈局的精妙之處在於，當沙特、伊朗乃至伊拉克的石油出口被海峽通行問題死死卡住時，阿聯酋卻擁有一個物理上脱鈎的「獨立出口通道」。滙豐銀行的分析指出，一旦霍爾木茲海峽恢復通航，阿聯酋將不再受任何配額掣肘，可以分12至18個月逐步釋放其龐大的閒置產能。

這是阿聯酋退出的真正底氣所在。貫穿其中的安全邏輯也極其清晰，阿聯酋曾經在「石油換安全」的舊框架下，依賴美國在海灣的軍事保護傘，也只能忍受OPEC壓給自己的減產配額，避免與美國和沙特的石油利益鏈條完全斷裂。但今天，當伊朗導彈可以覆蓋阿聯酋本土，當以色列的鐵穹防禦系統被秘密部署到阿布扎比協助攔截數十枚伊朗導彈，當阿聯酋的能源出口命脈已經不再依賴霍爾木茲海峽——它對美國的安全依賴單極化和對沙特的戰略捆綁同步被打破。

因此，阿聯酋的安全策略早已不是「石油換安全」的簡單二元方程式，而是轉向了「石油換多元安全」。阿布扎比正在同時從三個方向尋求戰略對沖：一是通過與以色列的亞伯拉罕協議構建軍事和情報合作屏障；二是通過對接中國的人民幣跨境支付系統（CIPS）和本幣結算機制，在金融層面稀釋對美元的單一依賴；三是在美國本土投資數百億美元建立天然氣業務，將能源資產在地理上分散以對沖中東地區風險。正如一位分析師所言，「阿聯酋正將自己定位為海灣地區唯一的穩定供應商」——當競爭對手被困在地緣泥沼中時，它用一個基建管道完成了戰略突圍。

短期的「安全小算盤」與長期的「眾叛親離」

阿聯酋退群，對OPEC+主權者集團意味着什麼？先來看短期——對油市的直接衝擊可能不像表面看上去那麼大。

受霍爾木茲海峽雙重封鎖的影響，自2026年2月底以來，海灣地區的原油出口就已大幅受限。富查伊拉管道目前幾乎滿負荷運轉，短期內阿聯酋很難立即釋放大量新增原油供應。國際基準布倫特原油在退群消息傳出後報價約111.7美元/桶，反應相對克制。

2026年4月14日，習近平會見阿聯酋阿布達比王儲哈立德。（新華社）

但長期來看，阿聯酋退群的連鎖反應可能遠比油價波動本身更具破壞性。要知道，OPEC自1960年成立以來賴以維持影響力的核心資產，從來都不是儲量或產量，而是成員國在限產協議面前保持集體行動的一致性。OPEC之所以能影響全球油價預期，靠的不是強行命令，而是「每個成員都相信其他成員會遵守承諾」這一信念。

當阿聯酋公開打破這種信念——而且是以退出而不是悄悄增產的方式——整個組織的協調機制便不再是可預測的，而是容易被再保險與再談判的。

卡內基俄羅斯歐亞中心高級研究員謝爾蓋⋅瓦庫連科（Sergey Vakulenko）的判斷尤為鋒利：「阿聯酋一直計劃將石油產量提高30%——在OPEC+的限制框架內，這幾乎是不可能的。」

更危險的連鎖反應在於，如果阿聯酋可以退，那下一次輪到誰？伊拉克、科威特，甚至是某些長期不滿的OPEC非洲成員國？一旦一個有產能、有資本、有獨立出口通道的國家選擇甩開集體限產，那麼其他擁有類似能力的成員難保不會作壁上觀、或緊隨其後效仿。

滙豐銀行在研究報告中警告，阿聯酋的退出將隨着時間推移削弱OPEC+的供應紀律和價格管理能力。而分析人士卡沃尼奇（Saul Kavonic）更為直接地將此舉描述為「該組織傳統供應管理影響力的終結之始」。對正在經歷伊朗戰爭、霍爾木茲封鎖的全球能源市場而言，阿聯酋退群帶來的最大不確定性不是短期油價，而是產油國聯盟協調能力的持續性瓦解。

對於中美兩國而言，這一事件的信號意涵同樣充滿矛盾。對美國，阿聯酋的退群表面上「合了特朗普的意」——後者多年來一直抨擊OPEC人為抬高油價。但深層看，當阿聯酋明確轉向人民幣結算、推動本幣互換、並公開宣稱「若美元供應緊張將考慮用其他貨幣進行石油交易」時，華盛頓看到的將是一個曾經最可靠的海灣盟友正在加速脱鈎的寒氣。

對中國而言，短期的石油供應多元化也許是利好，但若中東徹底走向「各顧一攤」的無序競爭，全球能源價格波動率的大幅上升，對這個全球最大原油進口國而言同樣是不可承受之重。

石油輸出國組織OPEC（Reuters）

告別舊秩序，走向不確定

阿聯酋退出OPEC，並非一次主動的「撕破臉」，而是長期產能過剩、區域競爭激化與安全需求轉型三股力量交織下的必然結果。當集體限產再也無法壓制逐利本性，當霍爾木茲的「石油牢籠」被一條陸上管道徹底打破，當一個國家從「安全依附者」蜕變為「戰略套利者」——那張表面團結的產油國圓桌，終於被掀翻了一角。

接下來的問題已經不是OPEC能否維持團結，而是——裂痕一旦開始，最終會裂到哪裏？對全球石油市場而言，「硬分叉」已經發生，餘震才剛剛開始。