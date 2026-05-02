英國《衛報》報道，一間汽車租賃軟件初創企業PocketOS在使用Anthropic旗下AI模型驅動的AI智能體時，包括客戶資料在內的數據庫在9秒鐘內被全部刪除，導致運營陷入混亂，直到兩天多後公司才成功恢復部分數據。



該公司為其他企業提供汽車租賃軟件，而這些企業依賴其軟件管理預訂、付款、車輛分配和客戶檔案 ，結果由Claude Opus 4.6驅動的AI智能體Cursor卻將過去三個月的預訂記錄、新客戶註冊以及當日上午營運所需的數據全部消失，令客戶抵達取車時發現租賃公司無法訪問管理系統 。

公司花了兩天多時間從三個月前的異地備份恢復數據，又利用日曆和郵件信息等重建，但租賃業務目前仍處於「可運營但存在重大數據缺口」的狀態 。

PocketOS創辦人克萊恩（Jeremy Crane）指出，當時自己正在監控該智能體運作，眼看着它把數據刪除，而智能體原應設有安全防護措施，但當Crane詢問原因時，智能體最終承認：「我違反了給我的每一條原則。」

Crane警告，這不僅是單一事故，而是AI產業在建立安全架構之前，就急於將智能體整合到生產基礎設施中的系統性失誤。