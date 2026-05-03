伊朗副外長：向巴基斯坦提出與美停戰方案　特朗普不排除或襲伊朗

伊朗學生通訊社（Iranian Students' News Agency，ISNA）報道，伊朗外交部副外長加里布阿巴迪（Kazem Gharibabadi）5月2日指出，伊朗已向斡旋美伊和平的調解國巴基斯坦提出旨在永久結束戰爭的方案。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在登上飛往邁阿密的專機前表示不排除重啟襲擊伊朗，還在社交平台發文稱會盡快審閱這一最新方案，但「無法想象它會被接受。」



加里布阿巴迪周六在會見多位駐德黑蘭的外國大使，他稱已向巴基斯坦提出永久結束戰爭的方案，美國應在外交途徑還是繼續對抗中做出抉擇，他強調「伊朗為了確保其國家利益和安全，已準備好走兩條路」，也指出德黑蘭保持對美國的懷疑和不信任，對其外交誠意保持質疑。

圖為2026年4月21日，巴基斯坦首都伊斯蘭堡正準備舉辦美國和伊朗第二輪談判。 （Reuters）

另一方面，身處佛羅里達州棕櫚灘的特朗普在登機前往邁阿密前回應傳媒問題，稱伊朗向自己呈報「這筆交易的構想」，並且「現在就要給我確切的條款內容」，此外，他也不否認不會重啟對伊朗的襲擊「這種情況確實有可能發生。」

伊朗在4月30日經由巴基斯坦轉交新的談判方案，不過美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在聽取方案後，向外界表示自己對方案「不滿意」。